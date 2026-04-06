CAEB advierte que la escalada de precios por el conflicto en Irán retraerá el crecimiento

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha destacado que el mercado laboral sigue acelerando este mes de marzo el ritmo de descenso del desempleo anual y supera la media nacional. Planas ha valorado este lunes los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo, que registra un descenso del 8,1 por ciento en el número de parados.

Según ha trasladado CAEB en nota de prensa, la presidenta de la patronal ha subrayado que la aceleración del mercado laboral en marzo está marcada por la llegada de la Semana Santa y la apertura mayoritaria de los hoteles.

«No obstante, nos preocupa la escalada inflacionista que derivará del conflicto en Oriente Medio», ha apuntado, agregando que el gas y el petróleo se han encarecido un 70 y 60 por ciento, respectivamente, desde febrero).

El aumento de los precios energéticos unido a un previsible frenazo del consumo de bienes y servicios puede rebajar el crecimiento nacional hacia el 2 por ciento o incluso inferior, según la previsión de CEOE.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 818 personas en marzo en Baleares en relación al mes anterior (-3%) y en 2.338 personas en relación al segundo mes del año pasado (-8,1%) y se sitúa en los 26.518 parados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En marzo, los sectores con más parados son Servicios (19.462 con 895 menos que en febrero), Construcción (3.067 con 28 menos), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (321 y nueve menos) e Industria (1.189 y dos parados más).

En cuanto a sexos, de los 26.518 desempleados registrados en febrero, 15.156 fueron mujeres y 11.362, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.492 personas de los cuales 1.909 son hombres y 1.583 son mujeres.

En el segundo mes del año, el paro entre los extranjeros se situó en 5.782 personas tras bajar un 6,33% respecto a febrero y un 6,31% en comparación con el año anterior.