Violencia en la Playa de Palma: cuatro jóvenes propinan una brutal paliza a un turista para robarle el móvil

Pánico en la Playa de Palma. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, tres de ellas menores de edad, por propinar una brutal paliza a un turista para robarle el teléfono móvil.

Los hechos se remontaron al pasado viernes de madrugada cuando la víctima se encontraba paseando con unos amigos. Poco después, se cruzaron con un grupo de jóvenes, tres hombres y una mujer, que les hablaron en castellano. Sin embargo, al no entenderles, los turistas siguieron su camino.

Fue en ese preciso momento cuando los sospechosos comenzaron a agredirles a base de empujones y fuertes puñetazos. Cuando uno de ellos cayó al suelo, los ahora arrestados le robaron el teléfono móvil y se marcharon.

Minutos más tarde, cuando la víctima del robo llamó a su propio número, uno de los supuestos agresores respondió al teléfono y le exigió 200 euros si quería el móvil de vuelta. Al quedar de nuevo con ellos, el turista se negó a pagarles y volvió a ser agredido, dejándole con heridas en el pómulo y con la ropa sucia y rasgada, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Tras este segundo ataque, la víctima alertó de inmediato a los servicios de emergencia. Una patrulla de la Policía Nacional se movilizó rápidamente para realizar las labores de búsqueda por las inmediaciones.

Finalmente, los agentes localizaron al grupo de jóvenes cerca de un establecimiento hotelero. A pesar de que los sospechosos intentaron responder con evasivas a las preguntas de las autoridades, no fueron capaces de justificar de manera coherente su presencia en el lugar.

Dado que la víctima y sus amigos se hospedaban en ese mismo hotel, pudieron reconocer plenamente a los agresores en ese instante. Por este motivo, los agentes procedieron de inmediato a su arresto como presuntos autores de un delito de robo con violencia.