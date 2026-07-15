Desde que descubrí este eyeliner waterproof de Mercadona ya no uso otro en verano: resistente al sudor y de larga duración

En verano, cuando el calor aprieta y el sudor aparece a la mínima, encontrar un maquillaje que aguante bien se convierte casi en una necesidad más que en un capricho. No todo funciona igual cuando las temperaturas suben, y lo que en invierno aguanta perfectamente, en estos meses puede desaparecer en cuestión de horas. Por eso, queremos encontrar productos concretos que realmente resistan el ritmo del día sin necesidad de retoques constantes, sobre todo en zonas como los ojos, donde cualquier pequeño fallo se nota enseguida y uno de ellos, lo tenemos en Mercadona con un eyeliner waterproof que sí, resiste el sudor y es de larga duración.

Cuando nos tenemos que maquillar en verano, sabemos que el eyeliner suele ser uno de los productos más problemáticos. Si no es resistente, termina difuminándose, perdiendo intensidad o dejando marcas poco favorecedoras con el paso de las horas. A eso se suma el sudor, la humedad o incluso el contacto con el agua, factores que hacen que no todos los delineadores cumplan lo que prometen. Por eso, cuando aparece uno como este de Mercadona es normal que se convierta en un básico difícil de sustituir. De este modo, bajo la marca Deliplus y con un precio de 3,75 euros, este perfilador negro ha ganado popularidad precisamente por su resistencia y por ofrecer un resultado bastante estable incluso en los días más calurosos.

El eyeliner waterproof de Mercadona resistente al sudor y de larga duración

El perfilador de ojos Eyeliner Waterproof Deliplus destaca, sobre todo, por lo que promete desde el principio: resistencia al agua y larga duración. En la práctica, eso se traduce en un trazo que se mantiene sin moverse durante horas, incluso en situaciones donde otros productos suelen fallar. No es algo menor si se tiene en cuenta que el calor, el sudor o la humedad suelen ser los principales enemigos del maquillaje en verano.

Además, el formato facilita bastante su aplicación. Cuenta con un aplicador fino que permite trazar líneas más precisas sin necesidad de tener demasiada experiencia. Esto hace que sea cómodo tanto para quienes buscan un delineado sencillo como para quienes prefieren algo más marcado. No es un producto especialmente técnico, pero cumple bien en lo que se espera de él. Al probarlo, me he dado cuenta de algo que también valoramos mucho y tiene que ver con la intensidad del color. El negro se mantiene bastante definido y no pierde fuerza con el paso del tiempo, algo que sí ocurre con otros eyeliners más económicos. En este caso, puedo asegurar que el acabado se mantiene estable, sin necesidad de repasar continuamente a lo largo del día.

Resistencia real sin necesidad de retoques constantes

Uno de los aspectos que más destacan de este eyeliner resistente al agua que ha lanzado Mercadona es precisamente esa capacidad que tiene para aguantar sin retoques. En verano, esto marca la diferencia, porque no siempre es posible estar pendiente del maquillaje cada pocas horas, pero por lo que he probado, este eyeliner se mantiene en su sitio incluso con calor, sudor o en contacto con el agua, lo que lo hace útil para el día a día, pero también para momentos más concretos como ir a la piscina o a la playa.

Esa resistencia no implica que sea complicado de retirar, algo que también suele preocupar. Con un desmaquillante adecuado se elimina sin demasiada dificultad, lo que evita tener que frotar en exceso la zona de los ojos. Es un equilibrio que no todos los productos consiguen, ya que algunos muy resistentes terminan siendo incómodos de quitar. También influye el hecho de que sea un producto asequible. Por 3,75 euros, se sitúa muy por debajo de otras opciones del mercado que ofrecen características similares. Esto hace que sea fácil probarlo sin asumir un gasto alto, pero una vez lo haces te aseguro que te convencerá y sentirás que la compra ha merecido, mucho, la pena.

Una opción sencilla que cumple lo que promete

El eyeliner waterproof de Mercadona no pretende ser un producto de alta gama ni ofrecer resultados especialmente sofisticados, pero sí cumple con lo que promete. Funciona bien en condiciones complicadas, es fácil de usar y mantiene un precio accesible, tres factores que explican su popularidad en los meses de verano.

En definitiva, la clave está en que responde en situaciones donde otros fallan. No requiere técnica avanzada, no obliga a estar pendiente del espejo y aguanta lo suficiente como para olvidarse de retoques durante varias horas. Para quienes buscan algo práctico y sin complicaciones, se convierte en una opción bastante lógica. Y en un momento en el que cada vez hay más productos en el mercado, este tipo de opciones sencillas y eficaces siguen teniendo su espacio. No destacan por grandes campañas ni por promesas exageradas, pero cuando funcionan, terminan quedándose en el neceser más tiempo del que uno esperaba.