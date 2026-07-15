Leonardo DiCaprio, actor: «Si quieres unirte al 1% de las personas que consiguen el éxito tienes que hacer lo que el 99% no hará»

El conocido actor Leonardo DiCaprio tiene ya 52 años y una carrera en el cine con 29 películas a sus espaldas. Un actor que comenzó a descubrir su vocación en varios anuncios y películas educativas a finales de 1980 y que se ha convertido en toda una estrella que ha obtenido, entre otros muchos galardones, un Óscar por su papel de Hugh Glass en la película El renacido y dos Globos de Oro al mejor actor de drama por El aviador en 2004 y al mejor actor de comedia por El lobo de Wall Street en 2013. Una de las frases de esta actor más comentadas es la siguiente: «Si quieres unirte al 1% de las personas que consiguen el éxito tienes que hacer lo que el 99% no hará». Con ella ha intentado explicar cuál es la fórmula para conseguir el éxito: unirte a las personas de éxito, que solo son para él un 1% de la población y hacer lo que el resto de las personas no hará nunca.

Está claro que el actor americano ha tenido en muchas ocasiones que elegir lo que hacer y siempre ha intentado optar por el camino que le lleve al éxito. Leonardo DiCaprio nació en Los Ángeles el 11 de noviembre de 1974 y con solo 5 años intervino en la serie de televisión para niños Romper Room. En los años ochenta comenzó a interesarse en el mundo del cine y en 1990 logró debutar como parte del reparto de la serie Parenthood. Más tarde lograría pequeños papel en series como The New Lassie, Roseanne y Santa Bárbara en la que daba vida al joven Mason Capwell.

Además de los dos Globos de oro, el actor ha obtenido por su trabajo como actor, el BAFTA al mejor actor por El renacido (2015) y otros como el premio del Sindicato de Actores, el Oso de Plata y un Premio Chlotrudis.

La trayectoria en el cine de Leonardo di Caprio

El actor Leonardo di Caprio se ha convertido en uno de los mejores pagados del mundo. Su primera aparición en una película fue en la de ciencia ficción y terror Critters 3 en 1991. También participó en el elenco de la serie de éxito Los problemas crecen en 1993 y ya en ese momento se convirtió en una estrella para muchos de sus seguidores.

En 1993 el actor Leonardo DiCaprio logró también un gran éxito en su interpretación del hermano con discapacidad de Johnny Depp en ¿A quién ama Gilbert Grape? A partir de ese momento participó en películas tan conocidas como el western Rápida y mortal de Sam Raimi (1995), Vidas al límite (1995), Romeo + Julieta basada en la obra de Shakespeare y Marvin’s Room (1996).

En 1997 se estrenaría una de las películas que cambio su vida y que sería Titanic de James Cameron, la cual protagonizó con la actriz Kate Winslet. Esta cinta se convirtió en todo un éxito en la taquilla ya que recaudó más de 1843 millones de dólares en todo el mundo, cifra que solo ha sido superada en 2010 Avatar, otra película de James Cameron.

El peso de su éxito en la película Titanic

Después de esta taquillera película, en el año 2000 sorprendió a todos con su papel de turista en La playa, una adaptación de la novela escrita por Alex Garland. Una original película que coprotagonizó con las actrices Tilda Swinton y Virginie Ledoyen, pero que no contó con gran éxito en la taquilla.

En la primer década de los 2000 participo en Gangs of New York (2002), la cual fue su primera colaboración con Martin Scorsese, Atrápame si puedes (2002), El aviador (2004), Infiltrados (2006), Diamante de sangre (2006), Red de mentiras (2008) y Revolutionary Road (2008), entre otras.

En la segunda década de este siglo mantuvo una actividad frenética participando en películas tan conocidas como Shutter Island (2010), Origen (2010), J. Edgar (2011), Django desencadenado (2012), El gran Gatsby (2013) y El lobo de Wall Street (2013). En 2015 protagonizó otra de la que sería una de sus mejores películas El renacido gracias a la que recibió un Óscar por su interpretación y en 2019 coprotagonizó con el actor Brad Pitt Érase una vez en… Hollywood, la última joya de Tarantino.

En los últimos años el actor Leonardo DiCaprio solo ha estado en las películas No mires arriba (2021), Los asesinos de la luna (2023), en la que también hizo un papelón y Una batalla tras otra (2025) de Paul Thomas Anderson. Entre sus proyectos de futuro están el thriller psicológico What Happens at Night que estará dirigido por Martin Scorsese y la secuela de Heat 2 de Michael Mann. Leonardo DiCaprio es una de esas estrellas que brillan con luz propia y ha logrado una carrera meteórica en el mundo del cine seguramente gracias a su filosofía de vida.