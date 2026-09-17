María Zurita sopla 51 velas entre lujo y reconocimientos: comida familiar por el día y premios por la noche

María Zurita está de celebración. Este miércoles 16 de septiembre ha soplado las velas de su 51º cumpleaños y, como no podía ser de otra manera, ha querido disfrutar de esta fecha tan señalada rodeada de las personas que ocupan un lugar especial en su vida. Familiares y amigos no han querido faltar a la comida privada que ha organizado en el restaurante Ramón Freixa Atelier (ubicado en el barrio madrileño de Salamanca) para brindar por un nuevo año y por el dulce momento personal que atraviesa. Una celebración íntima que ha vuelto a poner de manifiesto la importancia que tiene para la mencionada su círculo más cercano.

Siempre discreta y muy celosa de su intimidad, María ha procurado mantener su faceta más personal alejada del foco mediático. Sin embargo, en esta ocasión, no ha tenido inconveniente en que los invitados fueran fotografiados a su llegada al restaurante elegido para la celebración, a pesar de que entre los asistentes se encontraban varios rostros conocidos de nuestro país que mantienen una estrecha relación con ella.

Una de las invitadas VIP que no quiso perderse la especial cita fue Susana Griso. La presentadora de televisión llegó con una amplia sonrisa que dejó entrever que estaba muy ilusionada de poder compartir este especial momento con su íntima amiga, María Zurita. Para la ocasión, apostó por un look cómodo y desenfadado, pero sin renunciar a lo sofisticado, compuesto por una blusa fluida de estampado de grandes lunares en blanco y azul marino, con escote abierto y mangas remangadas. Lo combinó con unos pantalones oscuros de raya diplomática y corte holgado. Aunque sin duda, el contrapunto de color lo puso con un llamativo bolso rojo de gran tamaño que se convirtió en el protagonista del conjunto.

Como era de esperar, María Zurita también contó con la presencia de sus dos padres, Carlos Zurita y Margarita de Borbón (87). Mientras que el primero llegó al restaurante por su propio pie, la hermana del rey Juan Carlos lo hizo en silla de ruedas, como ha sido habitual en sus últimas apariciones públicas. Cabe destacar que fue el pasado 20 de junio en Sangenjo cuando fue fotografiada por última vez en público, donde disfrutó de una cena con su hermano. Ya entonces necesitó asistencia para desplazarse, dejando patentes sus dificultades de movilidad y despertando cierta preocupación por su estado de salud. Una imagen que, con motivo del cumpleaños de su hija, casi tres meses después, se ha repetido y ha vuelto a llamar especialmente la atención.

A pesar de ello, el cumpleaños de María Zurita ha estado marcado por la discreción, ya que se desconoce si algún miembro más de su familia acudió. No obstante, lo que se sabe es que la celebración no terminó en este lujoso almuerzo. Y es que cuando llegó la noche, la prima del Rey Felipe VI culminó su cumpleaños acudiendo a los Premios Chicote, donde fue galardonada por su trayectoria al frente de la empresa de traducción Zesauro que ella misma fundó en 2002.

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«Gracias de todo corazón a @museochicote por este precioso premio a mi trayectoria profesional. […] Un día muy especial, sin duda, que además ha coincidido con mi cumpleaños», escribía en su perfil oficial de Instagram.