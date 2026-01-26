Todo sobre María Zurita: su edad, pareja actual, sus hijos y sus operaciones

Si eres seguidor de formatos televisivos como Mask Singer, MasterChef Celebrity o Decomasters, la conocerás. María Zurita es la prima discreta del rey Felipe VI. Siempre ha demostrado que no tiene miedo a vivir nuevas aventuras. Por ello, ha sido participante de varios programas de éxito de la parrilla televisiva española. Nacida el 16 de septiembre de 1975, en Madrid, es hija del doctor Carlos Zurita y de la infanta Margarita de Borbón. Su vínculo con la familia Real Española es debido a su madre, quien es la hermana pequeña del rey emérito Juan Carlos I. Teniendo esto en cuenta, realizamos un repaso por su lado más profesional y por el más personal.

Su carrera profesional

Experta en idiomas, María Zurita se dedica a la traducción. Pues, estudió

estudió Traducción e Interpretación. Una carrera que la llevó a fundar su propia agencia, Zesauro, la cual está dedicada a los servicios de interpretación de lenguas. Además, también realizan otros muchos servicios. Asimismo, es una gran amante de la música, el teatro, los coches y el deporte.

Ha sido vicepresidenta y presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. A nivel de reconocimientos, ha recibido el premio Máster de Oro del Real Fórum de Alta Dirección. Asimismo, colabora de manera activa con la Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica, la International Women’s Forum y con muchas otras organizaciones.

Zurita ha dado el salto al mundo de la escritura también como autora. De hecho, su primer libro fue presentado bajo el título de Mi mamá y yo somos una familia feliz. Lejos de quedar aquí, ha sido concursante de varios formatos televisivos. Este movimiento le ha ayudado a aumentar su visibilidad pública sin formar parte oficial de la Casa Real.

Su lado más personal

María Zurita se muestra públicamente como una mujer muy divertida y cercana. Pero, es bastante reservada a la hora de hablar de su familia o de su vida privada. A nivel sentimental, su última relación pública conocida fue con el diplomático Jorge Urbiola. Desde entonces, ha revelado que se encuentra soltera y disfrutando de la maternidad.

Pues, el no tener pareja no le ha impedido el luchar por uno de sus sueños: ser madre. En el 2018 decidió ser madre a través de tratamientos de fertilidad. De esta manera, nació su hijo Carlos. Por otro lado, la prima del rey Felipe VI ha sido operada de las cervicales. Una cirugía que no fue nada fácil y que le llevó a tener una recuperación lenta. María Zurita mantiene una vida pública discreta centrada en su familia y proyectos personales.