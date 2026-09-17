La alta relojería aún guarda un último as bajo la manga: los dos lanzamientos más esperados de 2026

Después de las ferias internacionales, los eventos deportivos asociados con la relojería, las colaboraciones estelares que han tenido lugar este año. Después de tantos y tantos lanzamientos de la alta relojería, estamos a las puertas de entrar en el último trimestre del año. Habrá quien piense que a estas alturas las firmas se han quedado sin opciones para seguir sorprendiendo a los incondicionales del mundo de la relojería… pero hay muchas a las que todavía les queda por quemar un último cartucho. Quedan tres meses para descubrir nuevos relojes y poder alcanzar los que ya conocíamos. Lo importante es no perder la oportunidad y, por eso, te presentamos los dos lanzamientos más esperados que quedan por llegar antes de que finalice 2026.

Cartier Baignoire Clous de Paris

En 1958 nace el reloj ovalado curvo, y en 1973 este modelo es bautizado como Baignoire. Desde entonces, este reloj joya se ha convertido en un icono de la icónica firma de relojería, adquiriendo diferentes formas, texturas y elevando su diseño a todo tipo de materiales. Pero, como dice el clásico, la vida de la relojería depende de «reinventarse o morir», y Cartier se ha negado a dejar en el cajón del olvido una pieza con semejante historia.

Por eso, con el motivo de Clous de Paris, la firma ha relanzado una nueva versión de su clásico Baignoire. Este nuevo reloj, adornado con joyas, combina una caja de 24,6 x 19,3 mm con un brazalete de oro amarillo perfectamente integrado. La colección se completa con una versión mucho más exclusiva, que añade a su acabado en oro un total de 271 diamantes: 171 de ellos situados en la caja y el brazalete y 100 diamantes en la carátula.

Pese a que el lanzamiento de este modelo se dio a conocer en la pasada edición de Watches & Wonders 2026, todavía no estaba a la venta al público y se espera que ambos modelos estén disponibles en las boutiques Cartier a partir del próximo noviembre.

Orient Star Skeleton

Con motivo de su 75 aniversario, la firma Orient Star ha lanzado el que hasta ahora consideran como su buque insignia: el Orient Star Skeleton. Orient Star es la división de lujo de una de las firmas relojeras más prestigiosas y respetadas de Japón, que lanzó su primer modelo en 1951. Lo que veremos con este nuevo lanzamiento es un reloj de edición limitada del que sólo saldrán al mercado 130 unidades.

Retoman su característico diseño esquelético que permite ver el interior de la caja y consigue el perfecto mestizaje entre una obra de ingeniería mecánica y una pieza de artesanía cuidada. Incorpora la manufactura del calibre F9B82 y su diseño expresa la estética japonesa y una visión del universo: los numerosos círculos que se extienden como ondas en un jardín zen japonés recuerdan a las órbitas planetarias del sistema solar, mientras que el espacio esqueletizado evoca la inmensidad del cosmos. El reloj estará disponible a partir de diciembre de este año.