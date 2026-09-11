De Rolex a Richard Mille: estos han sido los relojes más espectaculares que han lucido las ‘celebrities’ en sus yates estas vacaciones

En vacaciones, el tiempo parece no querer pasar nunca. Y ojalá fuera así, pero la realidad golpea cuando las obligaciones laborales vuelven a llamar a la puerta después de un largo periodo de vacaciones. Después de todo, una de las conclusiones más sinceras es que el tiempo de vacaciones es un lujo, y donde esta frase se materializa en formato real es en las piezas de alta relojería. Muchas de ellas han acompañado a las celebrities en sus vacaciones, subiéndose en sus yates y actuando como un compañero más de viaje, que pone en valor cada segundo de nuestros protagonistas en alta mar. Entre todos ellos, esta es la selección de las piezas más impresionantes que han surcado los mares.

El Hublot de Mbappé

Tras silenciar los rumores de la supuesta tensión entre Bellingham y Mbappé, la imagen en la que ambos jugadores del Real Madrid disfrutaban de unas vacaciones en un yate supuso un respiro para la afición blanca. Pero hubo un detalle que pasó desapercibido y es el impresionante reloj que llevaba. Descifrar el modelo resulta algo complicado, por el pequeño detalle que se observa sobre él, pero sí que podemos saber que se trata de uno de los modelos del catálogo de Hublot, firma de la que el jugador es embajador desde 2018, año en el que se proclamó campeón del mundo junto a su selección.

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El Rolex de Georgina Rodríguez

Georgina es una de las mayores incondicionales al lujo, una pasión que también se traslada a su inmensa colección de relojes. Algunas de estas piezas son ediciones limitadas de las firmas más exclusivas del mundo, pero el que ha elegido este año para disfrutar de unas vacaciones en alta mar es uno de los más discretos. Se trata del elegante diseño enmarcado en oro del Rolex Oyster Perpetual Day-Date, con esfera turquesa y diamantes. Una elección perfecta para hacer match con su estilismo de alta mar.

Y el de Cucurella, junto al Cartier de Claudia Rodríguez

Consiguió ganar a todo un país con su simpatía y en los dos últimos años con La Roja no ha cesado de celebrar las victorias en las finales. Por eso, estas vacaciones el defensa ha decidido pasar tiempo en pareja por la Costa Amalfitana. Lo hacía junto a su mujer Claudia Rodríguez y un espectacular Rolex Datejust 41 que se ha convertido en su incondicional en los últimos años. Ella también lucía un modelo único: el icónico Panthère de Cartier, un modelo que demuestra feminidad y sofisticación.

El Richard Mille de Erling Haaland

La estrella de Noruega. Si tuviésemos que definir el Mundial de Fútbol que se disputó este año, una de las imágenes que más veces aparecería sería la de este divertido jugador. Su naturalidad ha sido más que suficiente para ganarse el favor de la gente. Este verano ha disfrutado de unas merecidas vacaciones en yate por Sicilia, luciendo un espectacular Richard Mille RM 55-01 Bubba Watson, en White Quartz TPT, valorado en medio millón de dólares.