Zesauro, la empresa que vendió María Zurita y por la que ha sido galardonada en el día de su cumpleaños

Intenso es, sin duda, el adjetivo que mejor define el 51º cumpleaños de María Zurita. La sobrina del Rey Juan Carlos I ha celebrado por todo lo alto su nueva vuelta al sol este 16 de septiembre. Y lo ha hecho con una jornada repleta de planes. A mediodía, disfrutó de una comida rodeada de amigos en el restaurante Ramón Freixa Atelier, ubicado en pleno centro de Madrid. Horas después, cuando cayó la noche, puso rumbo a los Premios Chicote, donde fue galardonada por su trayectoria al frente de Zesauro, la empresa de traducción que fundó y que, actualmente, se encuentra en manos de otros dueños.

Fue hace tan solo unas semanas cuando salió a la luz que Zurita había vendido dicha empresa a otra sociedad relacionada con PrimePartners y NPrime Group, un ecosistema financiero con epicentro en Singapur. Según lo trascendido, el objetivo de este movimiento es dar continuidad al proyecto dotándolo de mayores recursos y capacidades, manteniendo la calidad del servicio que ofrecen a todos sus clientes.

María Zurita es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Europea de Madrid. Sus primeros pasos en el ámbito vinieron de la mano de una pequeña agencia creada por sus amigas y, unos años más tarde, concretamente en 2002, fue cuando decidió (animada en todo momento por su padre) estrenarse como empresaria y fundar Zesauro. Desde entonces, Zurita siempre ha expresado que su mayor logro ha sido crear puestos de trabajo y mantener un equipo estable, pero sobre todo, haber crecido profesionalmente de la mano de Zesauro.

En una entrevista concedida a Forbes en 2024, justo un año antes de tomar la decisión de vender la empresa, María contaba que tenía 13 empleados fijos y una base de datos de unos 1.500 freelance con los que trabajaba cada año. En la misma conversación, también señaló que «la traducción humana era muy difícil que se acabe» y que, desde Zesauro, ellos realizaban traducciones de todo tipo: jurídicas, financieras, publicitarias e incluso páginas web.

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Vanitatis, el medio encargado de sacar a la luz la venta de Zesauro, aseguraba que el importe económico de la operación se mantenía en estricta confidencialidad. No obstante, sí que publicaron el buen rumbo que, hasta ahora, había llevado la empresa. Facturó 1,20 millones de euros en 2024, una cifra muy similar a la del año anterior, con un resultado positivo de 7.056 euros.

La despedida de María Zurita a Zesauro

Aprovechando el galardón que ha recibido de la mano de Museo Chicote por su trayectoria como fundadora de Zesauro, María Zurita ha escrito unas sentidas palabras que ha querido dedicar a la que era su empresa en su perfil de Instagram. «Agradezco profundamente a las 13 personas que me han acompañado durante todos estos 24 años y que han hecho de Zesauro Traducciones una gran compañía. Las empresas suelen tener una cara visible, pero el verdadero motor es el equipo humano que está detrás. ¡GRACIAS!», expresaba.

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Añadía también un sincero agradecimiento a sus padres, sus amigos y especialmente a su hijo, el cual «había sabido entender sus ausencias, preocupaciones y trabajo diario para poder sacar todo adelante. Un día muy especial, sin duda, que además ha coincidido con mi cumpleaños», concluía.