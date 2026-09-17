Disney ya tiene sus grandes estrenos preparados hasta 2029: Marvel, Star Wars, Frozen, Los Increíbles y Coco protagonizan su ambicioso calendario

Como cada año, la casa del ratón ha estado detrás de algunos de los éxitos comerciales más potentes dentro de la industria audiovisual. Gracias, por supuesto, a su ingente cantidad de propiedades intelectuales y franquicias. Este 2026, nos hemos encontrado con el triunfo financiero de El diablo viste de Prada 2 con una recaudación de 693 millones de dólares), Toy Story 5 con 1.144 millones de dólares) y, en colaboración con Sony Pictures, Disney ha reventado la taquilla gracias a Spider-Man: Brand New Day, acumulando 2.452 millones y convirtiéndose en la tercera película que más dinero ha recaudado en la cartelera. Sin embargo, la marca dirigida por Josh D’Amaro siempre quiere producir más historias.

Para comprobarlo, sólo debemos echar un vistazo a su futuro calendario de estrenos, desde las producciones inminentes hasta aquellos títulos que no veremos hasta 2029: Marvel, Star Wars Pixar… A continuación repasamos las franquicias y secuelas que la compañía comunicó en su feria anual del D23:

Los grandes estrenos de Disney hasta 2029

Marvel

‘Vengadores: Doomsday’

Ya han vendido más de 50 millones de dólares en la preventa de Estados Unidos y se espera que sea el blockbuster que cierre un año histórico para la recaudación de la cartelera. La reunión de superhéroes más potente de la historia del cine llevará a los Vengadores a enfrentarse a un duro e implacable villano: el doctor Doom al que da vida Robert Downey Junior. Los hermanos Russo vuelven a la dirección tras ser los artífices del último pelotazo millonario de del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), Vengadores: Endgame.

Fecha de estreno: 18 de diciembre de 2026

‘Vengadores: Secret Wars’

Sólo un año después, los superhéroes volverán para poner fin a su enfrentamiento con el cruel protagonista. Sabemos que tendremos a los superhéroes de siempre y que la cinta, marcará el relevo generacional de la saga, recuperando los personajes interpretados por Xochitl Gomez, Iman Vellani y Sadie Sink, entre otros. Secret Wars cerrará la Fase 6 del UCM.

Fecha de estreno: 17 de diciembre de 2027

‘El reboot de X-Men’

Por fin, tras años de especulaciones, Disney y Marvel anunciaron el nuevo casting de los próximos X-Men. Aparte de la presencia de Sadie Sink como Jean Grey, el reparto del reboot está repleto de caras tan conocidas como las de kit Connor como Cíclope, Inde Navarrete como Pícara, Samara Weaving en la piel de Emma Frost, Christopher Abbot encarnando a Charles Xavier y Adam Driver como el villano, Siniestro.

Fecha de estreno: 2028

‘Black Panther 3’

Sustituir al fallecido Chadwick Boseman es imposible, pero en la casa de las ideas tenían que poner a otro actor que asumiese el liderazgo de una de las franquicias más exitosas de la compañía. Tras la denostada secuela, David Jonsson, actor de Alien: Romulus y La larga marcha, es el elegido para enfundarse el manto del superhéroe de Wakanda.

Fecha de estreno: 2028

Star Wars

‘Starfighter’

Con New Jedi Order y Dawn of the Jedi paralizadas, todas apuestas del universo de George Lucas pasan por Starfighter, la próxima película de Star Wars que dirige Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y protagoniza Ryan Gosling. La historia tiene lugar cinco años después de los acontecimientos de la última cinta de la anterior trilogía, El ascenso de Skywalker.

Fecha de estreno: 28 de mayo de 2027

Pixar

‘Gatto’

Enrico Casarosa, director de Luca (2021), regresa con una cinta animada que está protagonizada por un gato negro llamado Nero, el cual intenta sobrevivir en la supersticiosa ciudad de Venecia.

Fecha de estreno: 5 de marzo de 2027

‘Frozen 3’

Será un taquillazo y nadie duda de ello. La realizadora original Jennifer Lee vuelve con una tercera parte en la que le acompaña el debutante Trent Correy. Según se ha podido saber, la historia seguirá los preparativos de la boda de Anna y Kristoff, mientras Arendelle se ve amenazada por una nueva fuerza maligna relacionada con el mundo del hielo.

Fecha de estreno: 26 de noviembre de 2027

‘Los increíbles 3’

La secuela decepcionó y por lo que parece, el seguimiento les ofrecerá a los fans aquello que siempre buscaron: aventuras en las que toda la familia de superhéroes se ve implicada. Brad Bird vuelve a escribir el guion y Peter Sohn (Elemental) dirige esta esperada tercera parte.

Fecha de estreno: 16 de junio de 2028

‘Coco 2’

Parecía que esta tierno musical mexicana no tenía nada nuevo que ofrecernos, pero ahora, con un salto temporal en la que vemos ya a un Miguel adolescente, cuyos sueños como cantante se ven amenazados por el regreso de Ernesto de la Cruz, que busca venganza.