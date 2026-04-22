‘El diablo viste de Prada 2’ crea polémica antes de su estreno: elimina el cameo de Sydney Sweeney

La impresionante première de El diablo viste de Prada 2, celebrada en Nueva York, ha dejado una noticia inesperada: la polémica decisión de eliminar la escena de Sydney Sweeney de la película más esperada de la temporada. La actriz se interpretaba a sí misma en un cameo en el largometraje protagonizado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Era difícil pensar que una película sobre la que hay tantas miradas puestas no sería cuestionada por nada. La eliminación de la escena de Sweeney ha generado una ola de comentarios antes, incluso, de que la película llegue a las salas de cine. Es uno de los detalles que ha trascendido tras la première y el que más ruido ha provocado.

Durante el rodaje de El diablo viste de Prada 2 se pudo ver a Sydney Sweeney en el set, y se supo así que la actriz de Euphoria participaría en la cinta mediante un cameo. En la escena, se interpretaba a sí misma en una reunión de Miranda Priestly (Streep), Andy Sachs (Hathaway) y Nigel Kipling (Tucci) con Emily Charlton (Blunt). La ex trabajadora de Runway es ahora la directora de Dior, a la que los primeros recurren en busca de ayuda para rescatar la revista. En ese momento, Emily viste a una actriz famosa (Sweeney).

Ante el revuelo generado por la eliminación de la escena, el equipo ha aclarado que responde únicamente a «una decisión creativa», tal y como recoge EW. Al parecer, el contenido «no encajaba estructuralmente con el resto de la secuencia», aunque se ha subrayado que «el equipo que ha trabajado en la película agradece su participación». Añaden que les resultó «difícil» adoptar la «decisión de eliminarla».

El diablo viste de Prada 2 es, sin lugar a dudas, la película más esperada del año, tal y como confirman las cifras de la preventa de entradas. Los datos que han trascendido apuntan a una recaudación en taquilla de 66 millones de dólares sólo en su primer fin de semana en cartelera.

La segunda parte del largometraje se estrenará el 1 de mayo en Estados Unidos, mientras que en España llegará a las salas un día antes, el 30 de abril, al coincidir el viernes con un día festivo.

El diablo viste de Prada 2 entrará en cartelera precedida por los mejores pronósticos en relación a la rentabilidad, a pesar de su alto coste -con un presupuesto de 120 millones de dólares-, y por la anécdota de un gazapo en el tráiler: la de una fan que ha conseguido colarse en el plano de una escena.

En cuanto a Sydney Sweeney, no es la única polémica en la que su nombre se ha visto implicado en las últimas semanas. Al igual que el preestreno de El diablo viste de Prada 2, el de la tercera temporada Euphoria generó gran expectación, en este caso con un extra por el esperado encuentro entre Zendaya y Sydney Sweeney, después de las informaciones sobre la mala relación de las actrices que un día fueron amigas. El gesto de ambas en la alfombra de la première reavivó los comentarios acerca de su enemistad y esa falta de simpatía entre ambas quedó recogida en un vídeo del evento. El momento ocurrió fuera de cámara.