El vídeo del tenso encuentro de Zendaya y Sydney Sweeney que no se vio en el preestreno de ‘Euphoria’ tras su enemistad

El preestreno de la tercera temporada Euphoria generó más expectación por el esperado encuentro entre Zendaya y Sydney Sweeney, después de las informaciones sobre la mala relación de las actrices que un día fueron amigas. El gesto de ambas en la alfombra de la première reavivó los comentarios acerca de su enemistad y, ahora, esa falta de simpatía entre ambas ha quedado recogida en un vídeo del evento que ha trascendido a posteriori. El momento ocurrió fuera de cámara.

La amistad de Zendaya y Sydney Sweeney comenzó en 2019, a raíz, precisamente, del rodaje de Euphoria. Sin embargo, las diferencias políticas comenzaron a distanciar a las actrices que, finalmente, parecen dar por terminada la relación. A juzgar por las imágenes de su último encuentro, ni siquiera ha sobrevivido la cordialidad.

La hostilidad llegó a tal punto que la propia Zendaya habría pedido no coincidir con Sydney Sweeney en los eventos de promoción de la serie. No quería compartir compromisos públicos con su ex amiga, y se negaba «incluso a estar a su lado», aunque la presencia de ambas en la première de la tercera temporada era inevitable.

El punto de inflexión fue la campaña de American Eagle protagonizada por Sydney Sweeney, que puso de relieve sus diferencias políticas. Mientras que Zendaya ha criticado públicamente, en varias ocasiones, la política de Donald Trump, Sydney Sweeney es votante republicana, ideología que se le atribuye desde meses antes de que el magnate fuera reelegido para ocupar la Casa Blanca. Zendaya se habría ofendido por entender que la postura conservadora de Sydney Sweeney ataca la defensa de la comunidad afroamericana por la que aboga ella.

Además, la campaña de American Eagle decía «Sydney Sweeney tiene buenos jeans», un juego de palabras entre jeans y genes que se interpretó como apología de la supremacía blanca.

Con todo ello, las actrices evitaron posar juntas en todo momento en el preestreno de Los Ángeles, mientras que Sydney Sweeney y Maude Apatow -hermanas en Euphoria- sí que lo hicieron, junto al director, Sam Levinson.

Ahora, tras conocerse este detalle, se ha difundido un vídeo en el que se ve cómo Zendaya y Sydney Sweeney se encuentran frente a frente en el evento. Zendaya pasa por delante de Sweeney, pero saluda a otras compañeras, e incluso abraza a una de ellas, mientras que hace caso omiso de la presencia de su ex amiga, que está detenida en la misma zona junto a otra persona. Finalmente, la protagonista de la serie pasa de largo.

La tercera temporada de Euphoria se estrena este 12 de abril en HBO Max. Esta entrega llega, entre otras novedades, con la aparición de Rosalía.