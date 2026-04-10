Echan de un avión a la actriz de ‘Orange Is the New Black’, Natasha Lyonne, por estar «fuera de sí»

Natasha Lyonne, conocida por su papel en la serie Orange Is the New Black (entre otros), ha protagonizado un tenso momento en un vuelo que ha desembocado en su expulsión del avión. La actriz se disponía a viajar tras la première de Euphoria (HBO Max), serie a la que se ha incorporado en su tercera temporada, pero se quedó en tierra por estar «fuera de sí», según el testimonio de algunos pasajeros recogidos por los medios estadounidenses.

La actriz estuvo presente en el preestreno de Euphoria, en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles, y embarcó vestida con la misma ropa que había usado en el photocall -con una llamativa blusa transparente-, cubierta con un abrigo negro y las gafas de sol con las que se fotografió.

Cogió un vuelo nocturno a Nueva York con billete en primera clase. Cuando los auxiliares le pidieron que apagara el portátil para despegar y se abrochara el cinturón, no reaccionó. De hecho, varios de los empleados se dirigieron a ella para repetirle las indicaciones de seguridad, pero se le veía ausente. Incluso pareció sobresaltada al exclamar de repente: «¡Me has asustado!».

El avión, que ya estaba en pista, cambió el sentido y volvió a la puerta de embarque, lo que permitió a otro empleado de la compañía (Delta Airlines) subir para preguntar a Natasha Lyonne si necesitaba que le asistiera un médico. Finalmente, le pidió que abandonara el avión.

Según apuntan los testimonios que recoge Page Six, la actriz de Orange Is the New Black estaba desorientada hasta el punto de preguntar «¿dónde estamos?». Los agentes retiraron su equipaje, mientras que Lyonne fue al baño -aún en el avión-, del que salió comiendo pretzels como si no hubiera ocurrido nada. Escoltada, abandonó el vuelo, que salió con más de una hora de retraso.

«Por alguna razón, uno de los pasajeros no ha querido seguir instrucciones básicas de seguridad. No parecía estar en condiciones de viajar, por lo que hemos pedido que se le reubique en otro vuelo. Les pido disculpas por las molestias», explicó el piloto al resto de pasajeros.

Natasha Lyonne aclara qué ocurrió en el avión

Aunque el representante de Natasha Lyonne no quiso hacer declaraciones al respecto, la actriz sí que ha querido aclarar lo ocurrido, especialmente después de que se relacionara este episodio con la recaída que confesó recientemente, en relación a las adicciones que sufre. La intérprete ha explicado que se encuentra bien, pero que no tuvo ningún comportamiento inapropiado, sino una reacción a un medicamento que le habían recetado y que le provocó ese estado ausente.

En cuanto a la adicción que padece, el pasado mes aseguró que su objetivo es «mantener el proceso de recuperación en privado», aunque espera poder «compartir» su «experiencia, fuerza y esperanza cuando sea apropiado».

Natasha Lyonne no ha sido la única presente en la première de Euphoria que ha dado que hablar. También lo hicieron Zendaya y Sydney Sweeney. La protagonista de la serie se negó a fotografiarse con su compañera, un gesto que ha reavivado los comentarios sobre la enemistad de las intérpretes.