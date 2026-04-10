‘El diablo viste de Prada 2’ recaudará 66 millones de dólares en su primer fin de semana según la preventa de entradas

Si alguien no confiaba (todavía) en que El diablo viste de Prada 2 es la película más esperada del año, ya existen datos que pueden despejar cualquier duda: las cifras de la preventa de entradas apuntan a una recaudación en taquilla de 66 millones de dólares sólo en su primer fin de semana en cartelera. La segunda parte del largometraje liderado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci no puede generar más expectativas.

Las entradas para El diablo viste de Prada 2, de 20th Century Studios, salieron a la venta el pasado 12 de marzo. La película se estrenará el 1 de mayo en Estados Unidos, mientras que en España llegará a las salas un día antes, el 30 de abril, al coincidir el viernes con un día festivo.

En apenas tres semanas, las cifras de preventa de El diablo viste de Prada 2 duplican las de Cumbres borrascosas. La cinta protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi debutó con una recaudación de 82 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana. Además, habría que tener en cuenta que las entradas para la adaptación del clásico de Emily Brontë estuvieron en preventa durante un periodo de cuatro semanas y media, mientras que las de El diablo viste de Prada 2 están disponibles desde hace unas tres semanas.

Según los datos recogidos por Deadline, el perfil del cliente coincide, en su mayoría, con mujeres de todas las edades, aunque el medio especializado subraya que el número de hombres es muy llamativo, dado el público objetivo de la película. Comparados también con los datos de Romper el círculo, otro de los grandes hits del cine estadounidense, siguen siendo superiores los de El diablo viste de Prada 2: la película de Blake Lively ingresó 50 millones de dólares con su estreno.

El calendario también remará a favor de la rentabilidad de El diablo viste de Prada 2: el largometraje sobre el universo de Runway llega a las salas en vísperas de un día festivo (en España) y la fecha coincide también con el fin de semana del Día de la Madre, cuando las previsiones para los cines siempre son optimistas.

También en lo que respecta a la rentabilidad, El diablo viste de Prada 2 tendría unos altos beneficios asegurados, según los pronósticos, a pesar del increíble coste de la producción, muy superior a la primera entrega, de 35 millones de dólares. El presupuesto ha alcanzado los 120 millones de dólares, según las estimaciones (de ellos, 50 destinados al elenco y 20 al vestuario). El objetivo es ingresar 600 millones de dólares mundialmente.