Qué ocurrió con Valentino en ‘El diablo viste de Prada’: su historia real con Anne Hathaway y Meryl Streep

Mientras los seguidores de una de las grandes películas del cine comercial esperan la llegada de El diablo viste de Prada 2 (con Meryl Streep y Anne Hathaway), Valentino Garavani, el cameo más recordado de la primera entrega, ha muerto. El maestro de la alta costura ha fallecido este lunes a los 93 años. Lo que muchos fans del icónico largometraje desconocen es la historia del diseñador con las actrices que dan vida a Miranda Priestly y Andrea Sachs.

La anécdota sobre Valentino en El diablo viste de Prada no es ajena al mundo del cine en Hollywood y en París, ciudad en la que Valentino se encuentra con Miranda Priestly en la escena de la película que estuvo marcada por la presencia del rey de la moda italiana. Lo cierto es que ese momento, realmente, no existió como tal. Fue una ilusión.

Ningún diseñador accedió a aparecer en El diablo viste de Prada, tal y como quería el equipo de la cinta, que perseguía dar autenticidad al imaginario de la revista de moda Runway (el Vogue ficticio de la película), epicentro de la historia de la película. Temían repercusiones negativas por la vinculación del personaje de Miranda con Anna Wintour. Eso hizo que el cameo de Valentino fuese, prácticamente, un momento espontáneo, como reveló en su momento el director del film, David Frankel, y la guionista, Aline Brosh McKenna.

Sin embargo, la noche antes del rodaje, la productora Wendy Finerman coincidió con Valentino en una fiesta, y ejecutó un atraco a mano armada. Se le acercó y se lanzó a la piscina, sin preliminares: «¿Te gustaría estar en nuestra película mañana?». El diseñador no quiso rechazar estar en el set con Meryl Streep y otros actores del reparto, como Anne Hathaway. «Fue un honor compartir escena con una mujer nominada tantas veces al Oscar», dijo él a posteriori.

La espontaneidad del momento en el que Valentino recibió la invitación y la aceptó se trasladó también al rodaje, en el que el breve encuentro entre el maestro italiano y Meryl Streep se produjo de una manera igual de natural, a pesar de las cámaras. Estar rodeado de ellas en un desfile nunca fue nada extraordinario en la vida del diseñador.

Valentino aparece en El diablo viste de Prada detrás del escenario de un desfile de moda en París, hacia el final de la película, y se acerca a Miranda Priestly: «Miranda, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Gracias por venir. ¿Te ha gustado la colección?», le dice, antes de girarse y dedicar una contenida pero amable sonrisa a Andy Sachs. Así, Valentino fue el diseñador que aportó esa carga de realidad al universo Runway.

El regalo de Valentino a ‘El diablo viste de Prada’

Pero la autenticidad no fue lo único con lo que Valentino obsequió a El diablo viste de Prada: su presencia también fue un regalo para Anne Hathaway. La actriz, ganadora del Oscar por su desgarradora escena de Los Miserables en la que interpreta I Dreamed a Dream como la maltratada Fantine, comenzó entonces una estrecha relación con Valentino. De hecho, firmó su vestido de novia en 2012.

Por otro lado, la aparición de Valentino en la película se entendió también como una generosa forma de dar acceso a la cultura popular a un mundo que siempre se ha entendido como mucho más exclusivo, el del ambiente profesional en el que se movía el diseñador.

El Diablo viste de Prada 2 no ha olvidado la generosidad de Valentino, como inmortaliza el tráiler de la secuela en el que el personaje de Miranda Priestly pisa fuerte con uno de sus diseños. Se trata del modelo rockstud, lanzado en 2010 y olvidado con los años por la industria. Ahora ha vuelto a uno de los escaparates más relevantes con uno de los personajes que mejor representa la moda en la gran pantalla, un inteligente movimiento con el que devolver la vida a uno de los diseños que cambió el rumbo de Valentino con una inyección más rockera.