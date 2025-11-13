Primer vistazo a ‘El diablo viste de Prada 2’: Meryl Streep y Anne Hathaway regresan en un emocionante avance

Han pasado dos décadas desde el estreno de la primera parte. Pero en un Hollywood enamorado de las secuelas tardías, el regreso de Miranda Priestly (Meryl Streep) y Emily Charlton (Anne Hathaway) encaja en nuestro imaginario popular como el mejor vestido hecho a medida. Por el momento, la 20th Century Studios no nos ha mostrado demasiado. Aunque en el corazón de los fans, un minuto de material promocional basta para funciona como un oasis dopaminérgico mientras se espera la proyección en cines programada para 2026. Sin embargo ¿qué sabemos realmente de El diablo viste de Prada 2? ¿nos ofrece su teaser alguna pista nueva?

Como en toda continuación que se precie, El diablo viste de Prada 2 recupera a sus grandes estrellas y tampoco renuncia a traer de vuelta al director de la cinta original, David Frankel. A partir de la novela homónima de Lauren Weisberger, la guionista Aline Brosh McKenna vuelve a encargarse del libreto tras el éxito de una primera parte que logró recaudar 326 millones de dólares en todo el mundo, obteniendo una nominación al Oscar para Streep y otra consideración en la categoría de mejor vestuario. Como ya hemos apuntado, la trama recupera a sus dos principales y oscarizadas protagonistas, aparte de volver a contar con la presencia de otros rostros destacados que ya aparecieron en su antecesora. Nos referimos a Emily Blunt y a Stanley Tucci. Entre las principales novedades del casting, El diablo viste de Prada 2 tendrá la incorporación de Kenneth Branagh (Hamlet) y Simone Ashley (Los Bridgerton). Aparte, también se ha confirmado la participación de Lady Gaga, Lucy Liu, B.J. Novak y Justin Theroux en el proyecto.

Tráiler de ‘El diablo viste de Prada 2’

El material promocional que ahora distribuye Disney (tras la compra de la Fox en 2019) comienza con la canción Vogue de Madonna sonando de fondo, mientras un par de tacones rojos caminan por las oficinas de Runway, la revista propiedad de Priestly. La veterana editora entra en el ascensor y cuando las puertas están a punto de cerrarse, una mano interrumpe las compuertas: es Andy Sachs (Hathaway), quien se coloca a su lado y la saluda con entusiasmo. No se puede negar que ambas parecen estar un poco «fuera de sus personajes», actuando casi más como ellas mismas, ilusionadas de volver a dichos roles.

A sequel? For spring? Groundbreaking. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, and Stanley Tucci return in The Devil Wears Prada 2, in theaters May 1, 2026. Watch the teaser trailer now. pic.twitter.com/QzcIn4f6G0 — 20th Century Studios (@20thcentury) November 12, 2025

Según la sinopsis oficial compartida por la major, El diablo viste de Prada 2 seguirá el enfrentamiento de Priestly con su ex asistente, Charlton. Esta es ya una ejecutiva rival en una lucha donde ambas, compiten por los ingresos publicitarios en plena decadencia de los medios físicos, mientras la líder de Runway va camino hacia la jubilación.

¿Cuándo se estrena en cines?

Todavía habrá que esperar para conocer un primer tráiler que arroje algo de luz a la visión general que todavía tenemos de la trama. Desde luego, el auge de las redes sociales, el fast fashion, el mercado de las imitaciones y la creación de contenidos en internet serán temas recurrentes dentro de un mundo que ha cambiado mucho en apenas dos décadas.

El diablo viste de Prada 2 llegará a los cines el próximo 30 de abril de 2026.