Emily Blunt desprecia el llamado «cine algoritmo»: «Odio esa maldita palabra»

Es uno de los grandes debates que rodea a la industria cinematográfica. Los servicios de streaming han conseguido que el público tenga un acceso casi sin límites a una cantidad de películas y series que jamás podrán terminar de visualizar. Pero al mismo tiempo, ese uso de las plataformas se ha convertido en un arma de doble filo. Hollywood nunca había tenido tantos datos de los espectadores en términos de consumo audiovisual, lo que ha generado que se utilicen esos ítems para desarrollar historias que nunca dejen de enganchar a la audiencia. Con ello, empresas como Netflix y Amazon a través del Big Data y el Machine Learning, crean modelos de aprendizaje automático para saber si una nueva producción va a contar con el beneplácito de los usuarios. Cada vez hay menos riesgo y por consiguiente, menos arte. Por suerte para los cinéfilos de todo el mundo, son muchos los actores, actrices y directores que se han postulado fervientemente contra esta tendencia del mercado. La última de ellas ha sido la británica Emily Blunt, quien se ha pronunciado despreciando el cada vez más popular concepto de «cine algoritmo».

La actriz de El diablo viste de Prada o Al filo del mañana no quiere que ninguna ecuación matemática dicte qué películas terminan rodándose. Desde luego, sólo hace falta echar un vistazo a los largometrajes números uno en el streaming para darse cuenta cómo algunas historias están cortadas por patrones previsibles, en las que nada parece sorprender ni salirse de lo que cada vez más, parece una especie de línea editorial de las major. Un camino que choca antagónicamente con el concepto de arte que siempre se ha tenido del celuloide. Sin ser algo completamente irremediable, algunos fenómenos y estrenos han demostrado que todavía queda esperanza para la apuesta y la originalidad de los relatos, donde podemos encontrar claros ejemplos en producciones bien diferentes como las dos últimas ganadoras del Oscar a la mejor película: Todo a la vez en todas partes y Oppenheimer. La última, con Blunt en el reparto, fue un auténtico desafío para la audiencia y como ha explicado en su última entrevista, debería ser la norma y no una excepción en la cartelera mundial.

El cine algoritmo…¿no es cine?

La compañera de reparto de Ryan Gosling en El especialista abrió el debate en su última charla cuando se le preguntó por los proyectos que elige y cómo estos tienen más o menos dificultades para terminar siendo proyectados en una sala de cine. Así, la nominada al Oscar recalcó que odia el algoritmo y la «maldita palabra», porque entre otras cosas no abarca la forma de «arte en el cine».

«Algunas cosas nuevas me frustran: los algoritmos, por ejemplo. Odio esa maldita palabra, ¡perdón por el insulto! ¿Cómo se puede asociar con el arte y el contenido? ¿Cómo podemos dejar que determine qué tendrá éxito y qué no?», comenzaba explicando Blunt. El cine algoritmo no ha sido únicamente un motivo para la creación o no de ciertos productos, sino que además parece haber evaluado el futuro éxito de ciertos contenidos, valorando la viabilidad económica de su estreno. Ahí están las polémicas recientes, como los no estrenos de Batgirl y de Coyote vs. Acme.

En la entrevista, concebida a la versión italiana de la Vanity Fair, Blunt puso como ejemplo la última ganadora de la Academia dirigida por Christopher Nolan: «Déjame explicarte con un ejemplo. Estuve en una película de tres horas sobre un físico, que tuvo el impacto que tuvo; los algoritmos probablemente no lo habrían captado. Mi esperanza es que Oppenheimer y proyectos similares no se consideren anomalías, que dejemos de traducir la experiencia creativa en diagramas». Por su parte, Gosling también se pronunció al respecto en su momento, explicando que ante el auge del llamado cine algoritmo, había comenzado a elegir proyectos «hechos a mano». Películas que se basasen en experiencias personales, con sus huellas e historias que terminan volcando en los personajes.

Emily Blunt: un éxito y un fracaso

Emily Blunt dio vida a Katherine Oppenheimer en el filme protagonizado por Cillian Murphy. Una propuesta que consiguió siete premios de la Academia y casi alcanzar los 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial, a partir de un presupuesto de 100 millones.

Sin embargo, el éxito no le ha seguido sonriendo y El especialista, su último filme, aparentemente será un fracaso en la taquilla mundial. A Blunt podremos verla en 2025 con el nuevo proyecto de Ben Safdie par A24. Un biopic sobre Mark Kerr titulado The Smashing Machine, que protagonizará Dwayne Johnson.