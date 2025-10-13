‘El diablo viste de Prada 2’ ficha a Lady Gaga: ¿un nuevo papel extravagante para la cantante?

Todavía queda más de medio año para su estreno, pero El diablo viste de Prada 2 está generando una inusitada expectación que no para de crecer conforme se acerca su llegada al patio de butacas y la última incorporación es un escalón más en ese interés mediático: el proyecto va a incorporar a Lady Gaga al reparto. La vinculación de la cantante a una producción del mundo audiovisual no debería sorprender a nadie, dada ya su dilatada experiencia en el campo de la actuación. No obstante, su participación aún siendo algo anecdótico, va a contribuir a aumentar el hype que los espectadores ya tenían por volver a ver a Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt recuperando sus antiguos personajes.

Producida por 20th Century Studios (propiedad de Disney), El diablo viste de Prada 2 contará de nuevo con otros miembros del elenco original, como Stanley Tucci o Tracie Thoms y, al igual que sucede con la incursión de Lady Gaga, la secuela ha añadido a otros nombres reconocidos a su fantástico casting. Desde Justin Theroux (The Leftovers) a Lucy Liu (Kill Bill vol.1), pasando por Simone Ashley (Los Bridgerton), B.J. Novak (The Office) y Kenneth Branagh (Tenet). Una mezcla de los actores de siempre y toda una ristra de secundarios de lujo, aunque todavía se desconoce la implicación real o la importancia de estos en una trama cuyo punto de partida nacerá de la propia rivalidad ejecutiva de Miranda Priestly (Streep) y Emily Charlton (Hathaway), su ex asistente en un mercado en el que cada vez se vislumbra una decadencia mayor en los medios impresos.

‘El diablo viste de Prada 2’: Lady Gaga

La noticia compartida por los medios norteamericanos ha corrido como la pólvora. Eso sí, los representantes del estudio han declinado a hacer cualquier comentario al respecto. Sin embargo, en un rodaje que está siendo una atracción popular para los peatones de Nueva York, resulta casi imposible guardar secretos de casting en el set de El diablo viste de Prada 2, sobre todo teniendo en cuenta lo reconocida mundialmente que es Lady Gaga.

Lady Gaga steps into The Devil Wears Prada 2 — and suddenly, fashion got a villain upgrade pic.twitter.com/Iq3vunPY3W — GG (@RealSartoria) October 11, 2025

A la cantante de Poker face se la ha visto en la grabación y las fotos no han tardado en aparecer por las redes sociales. La producción comenzó el pasado mes de junio y a pesar de que todavía está en curso, según el calendario debería haber entrado en su recta final. David Frankel vuelve a la dirección de la secuela y Aline Brosh McKenna es de nuevo, la encargada de vertebrar el libreto de esta comedia romántica centrada en el mundo de la moda.

Un año ajetreado para Lady Gaga

El 2025 está siendo un año repleto de proyectos para la cantante pop. En marzo lanzó su álbum Mayhem y terminó ese mismo mes, presentando el Saturday Night Live. También la hemos podido ver dando vida a Rosaline Rotwood en la segunda temporada de Miércoles. La noticia en exclusiva de la incorporación al filme llegó de la mano de Deadline.

La carrera actoral de Gaga ha ido de más a menos. Su rol en Ha nacido una estrella le valió una nominación al Oscar a mejor actriz principal. Desgraciadamente para ella, ni su participación en La casa Gucci ni su aparición en Joker: Folie à Deux confirmaron su ascendente carrera como icono de Hollywood.

El diablo viste de Prada 2 llegará a los cines españoles el 30 de abril de 2026.