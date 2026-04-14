Un gazapo en el tráiler de ‘El diablo viste de Prada 2’ arruina una de las escenas de Anne Hathaway

El tráiler de El diablo viste de Prada 2 se ha examinado con lupa, como era de esperar dada la expectación que genera la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. Sin embargo, el exhaustivo reconocimiento al que se ha sometido el vídeo se ha convertido en un arma de doble filo: por un lado, ha confirmado las grandes expectativas de los fans y, por otro, ha sacado a la luz un gazapo que ha arruinado una escena de Anne Hathaway, a juicio de muchos seguidores de la historia.

No hay mal que por bien no venga. Aunque hay quienes han acusado al equipo de cometer un «error de edición» imperdonable, el gazapo no ha hecho más que generar más conversación sobre el estreno de El diablo viste de Prada 2. Además, abundan también las opiniones de quienes lo entienden como un detalle menor y anecdótico. De hecho, no se trata de un error que llame la atención a simple vista. Hay que fijarse bien para detectarlo.

El diablo viste de Prada 2 es, sin lugar a dudas, la película más esperada del año, tal y como confirman las cifras de la preventa de entradas. Los datos que han trascendido apuntan a una recaudación en taquilla de 66 millones de dólares sólo en su primer fin de semana en cartelera.

En sólo tres semanas, la película de 20th Century Studios ha duplicado los números de Cumbres borrascosas, que debutó con una recaudación de 82 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana, tras mantener la preventa de entradas durante un periodo de cuatro semanas y media.

La segunda parte del largometraje liderado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci se estrenará el 1 de mayo en Estados Unidos, mientras que en España llegará a las salas un día antes, el 30 de abril, al coincidir el viernes con un día festivo.

El diablo viste de Prada 2 entrará en cartelera precedida por los mejores pronósticos en relación a la rentabilidad, a pesar de su alto coste -con un presupuesto de 120 millones de dólares-, y por la anécdota: la de una fan que ha conseguido colarse en el plano de una escena, fotografiando a Anne Hathaway desde un taxi, mientras la actriz cruza la calle. No todo el mundo puede decir que participa en una película de este nivel, aunque sea para protagonizar un gazapo.