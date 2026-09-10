‘Vengadores: Doomsday’ arrasa en la taquilla tres meses antes de su estreno: Disney revela que lleva 50 millones recaudados en la preventa

Aun con la resaca financiera del éxito taquillero de Spider-Man: Brand New Day, Disney y Marvel ya apuntan al que debería ser el blockbuster definitivo del 2026. Sí, nos referimos al regreso de Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Chris Evans en Vengadores: Doomsday. La expectación con el proyecto es máxima y, para mostrar dicho reclamo, la casa del ratón acaba de lanzar un dato enormemente positivo para las arcas de la compañía y para el futuro recaudatorio del filme: la película lleva ya 50 millones de dólares acumulados en las entradas de preventa estadounidenses.

Esas apabullantes cifras todavía quedan algo lejos de lo logrado por la cuarta aventura en solitario de Tom Holland como Peter Parker. Brand New Day consiguió este verano aunar un total de 72 millones en entradas anticipadas. Eso sí, se espera que estos números vayan aumentando en las próximas semanas para Doomsday, pues a la reunión superheroica dirigida por los hermanos Russo todavía le quedan tres meses para su estreno, programado para el 18 de diciembre. Con esta aproximación tan positiva y con el filme de Spider-Man convirtiéndose en el tercer largometraje más taquillero de la historia del celuloide, en Hollywood ya piensan que el enfrentamiento de Thor y compañía contra el Doctor Doom entrará, como mínimo, en el top 10 de ese ranking de recaudación. Más le vale, sobre todo teniendo en cuenta que, si sumamos el gasto de marketing y la promoción, Vengadores: Doomsday le ha costado al estudio unos 700 millones de dólares.

Los expertos sitúan a ‘Vengadores: Doomsday’ rompiendo la barrera de los 2.000 millones

Tal y como se explica en una encuesta de Bloomberg en la que aparecen 700 expertos de la meca del celuloide, Vengadores: Doomsday podría terminar siendo la película que más rápido rebase la barrera de los 2.000 millones de dólares recaudados. Cifras que, por otra parte, sólo han superado ocho producciones. Entre ellas, encontramos las dos últimas entregas de Los Vengadores; Infinity War (2052 millones) y Endgame (2.799 millones).

Para hacer crecer este entusiasmo y «reconectar» argumentalmente aquel final de la Fase 3 con los acontecimientos de Doomsday, Marvel estrenará el próximo 25 de septiembre Vengadores: Endgame Encore. Un montaje alternativo que añade escenas y que tiende una especie de puente con la amenaza del nuevo y poderoso antagonista que encarna Downey Jr.

La mayor amenaza competitiva para Vengadores: Doomsday llega con otra superproducción que se estrenará el mismo fin de semana. Dune: Parte tres podría mermar esa capacidad taquillera o en cambio, generar un clima de evento cinematográfico al estilo de «Barbenheimer» (el estreno simultáneo de Barbie y Oppenheimer) que termine beneficiando a ambos.

Doomsday reunirá a la mayor cantidad de superhéroes en una película del género. Combinando la presencia de actores ya canónicos para el UCM, como Chris Evans o Hemsworth, con la incorporación de nuevas estrellas a la altura de Pedro Pascal, Vanessa Kirby y Wyatt Russell. La cinta también permitirá ver una última vez a los actores clásicos de la saga de X-Men. Por ejemplo, Ian McKellen como Magneto y Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier.

A Doomsday le seguirá el estreno de su secuela, Secret Wars, pensada para llegar a los cines un año después.