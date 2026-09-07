Los hermanos Russo explican por qué comenzaron el rodaje de ‘Vengadores: Doomsday’ sin tener el guion terminado: «Es así como surge la magia»

A diferencia de lo que ocurre con el nuevo DCU (Detective Comic Universe) de James Gunn, donde no se permite comenzar un rodaje sin tener un borrador final del libreto, los hermanos Russo acaban de explicar por qué para ellos era importante que Vengadores: Doomsday no tuviese el guion terminado cuando empezaron los primeros días en el set. Paradójicamente, en un UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) donde todo parece medido al milímetro por la hiperconectividad entre películas y series, Anthony y Joe Russo quieren dejar rienda suelta a la improvisación, sin sentirse obligados a tener cada recoveco de la historia completamente cerrado.

Los tráilers de Doomsday evocan a una película que representará la cumbre de las reuniones superheroicas en el cine. Porque, aparte de reunir de nuevo a Thor y compañía, la cinta incorporará a varios miembros del casting de los filmes de X-Men, como el profesor Charles Xavier de Patrick Stewart y el Magneto de Ian McKellen. Según los medios norteamericanos, el blockbuster es un producto de alto riesgo para la casa de las ideas. Pues, precisamente, la concentración de estrellas ha supuesto un plus de presupuesto extraordinario. Se habla de una inversión que rondaría los 700 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los proyectos más caros del séptimo arte y cuya rentabilidad partiría de conseguir unas cifras de taquilla que deben rondar los 1.400 millones.

Es decir, para no perder dinero, el primer enfrentamiento entre el grupo del Capitán América contra el Dr. Doom de Robert Downey Jr. tiene que conseguir, al menos, entrar en el top 20 histórico de la recaudación, igualando el impacto comercial de otros largometrajes como Barbie, Frozen II o Black Panther. Todo lo que incurra por debajo de esos números será considerado un fracaso.

Los Russo no necesitaron un guion cerrado para ‘Vengadores: Doomsday’

Vengadores: Doomsday aterrizará en la cartelera internacional en un momento complejo para el género. Las propiedades intelectuales más potentes, como Spider-Man: Brand New Day parecen mantenerse fuerte a pesar de la fatiga audiovisual existente en la industria. En cambio, licencias por explotar como Supergirl han fracasado recientemente en el patio de butacas.

Aunque exista este riesgo, la colección de héroes que aparecerán en Doomsday y la expectación generada, no permiten imaginar demasiado un escenario financieramente catastrófico. Sobre todo, con unos Russo que se han permitido el lujo de trabajar sin un guion completamente cerrado, tal y como le contaban a Associated Press:

«Somos directores que trabajamos con improvisación y ensayos. Nos gusta ver lo que los actores aportan a los personajes, y a veces no los conocemos hasta unos días o semanas antes del rodaje. Y con frecuencia es así como surge la magia».

‘Vengadores: Doomsday’, reparto y fecha de estreno

El elenco del reencuentro de los Vengadores reunirá a Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Ian McKellen y Simu Liu, entre otros.

Doomsday llegará a los cines el próximo 18 de diciembre, mientras que Vengadores: Secret Wars, su secuela directa, hará lo propio un año después: el 17 de diciembre de 2027.