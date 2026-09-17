El restaurante Michelin de Ramón Freixa donde María Zurita celebró sus 51 años: sólo 10 comensales y hasta 670 euros

María Zurita ha cumplido 51 años rodeada de los suyos y en uno de los espacios gastronómicos más exclusivos de Madrid. Para celebrar esta fecha tan especial, la sobrina del rey Juan Carlos reunió a sus padres y a algunas de sus amigas más cercanas, entre ellas Susanna Griso y María Pelayo, en el restaurante Ramón Freixa Atelier, en la calle Velázquez de Madrid.

No fue una comida cualquiera. El espacio, que acaba de ser reconocido con una estrella Michelin en la última gala de la Guía Michelin, está concebido como una experiencia gastronómica íntima en la que sólo hay sitio para diez personas. De hecho, su horario habitual hace todavía más excepcional la celebración de María Zurita: Atelier abre normalmente únicamente para cenas, pero el chef hizo una excepción y abrió sus puertas al mediodía para ella y sus invitados.

Un restaurante para sólo diez personas

Ramón Freixa Atelier representa la vertiente más personal y vanguardista del cocinero. No se trata de un restaurante convencional con un comedor de grandes dimensiones, sino de un espacio pensado para vivir la cocina prácticamente en primera persona. La sala dispone de una única mesa en forma de U frente a la cocina vista, de manera que los diez comensales pueden seguir en directo el trabajo del equipo. Cada elaboración se termina y se presenta delante de ellos, convirtiendo la comida en una experiencia mucho más cercana y personalizada.

Ese carácter reducido es precisamente uno de los grandes atractivos de Atelier. La propuesta está diseñada para que el comensal no sólo pruebe los platos, sino que pueda observar cómo se construye cada uno de ellos. Y fue precisamente allí donde María Zurita decidió celebrar sus 51 años con sus padres y su círculo más cercano.

Una estrella Michelin recién estrenada

La elección del restaurante llega además en un momento especialmente importante para Ramón Freixa Atelier. El espacio acaba de incorporarse al listado de restaurantes distinguidos por la Guía Michelin con una estrella, un reconocimiento que pone el foco en la propuesta más personal del chef. Atelier es la faceta más vanguardista de Ramón Freixa, alejada del formato tradicional de restaurante y planteada como un recorrido gastronómico de alta cocina.

Su propuesta se articula actualmente alrededor de dos menús degustación de 17 pases: Origen y Origen Vegetalia, este último íntegramente vegano. Ambos evolucionan en función de las estaciones y de la inspiración del chef.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ramón Freixa Atelier (@ramonfreixaatelier)

Hasta 670 euros por el menú degustación

El menú Origen tiene un precio de 250 euros por persona, mientras que Origen Vegetalia, la alternativa 100 % vegana, también cuesta 250 euros.

A esta cantidad se pueden sumar diferentes opciones de maridaje. La Armonía Ramón Freixa Atelier tiene un precio de 190 euros, el mismo importe que la Armonía Orígenes Mediterráneos, una propuesta sin alcohol. Para quienes quieran acompañar el menú con grandes referencias vinícolas, la Armonía Grandes Vinos asciende a 420 euros. Es decir, una experiencia completa con el menú y el maridaje de Grandes Vinos puede costar 670 euros por persona.