Pedro Sánchez obsesionado con ‘El Hormiguero’ vuelve a atacar a Pablo Motos en La Séptima: «Le veo más cómodo con Feijóo y Abascal»

Los nombres de El Hormiguero y Pablo Motos han vuelto a pronunciarse en medio de la estrategia de Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales del 29-N, que sigue un patrón claro: blindarse en platós afines, evitar cualquier terreno mínimamente fiscalizador y aprovechar cada sofá amable para ajustar cuentas con los medios que no le bailan el agua. Su última parada en este particular tour tuvo lugar este domingo en Fuera de control, el magazine vespertino de La Séptima, en el que la propia Alba Carrillo le dijo al presidente: «Entiendo por qué nos llaman TelePedro».

Lo que se vio en el plató que comparten Alba Carrillo y Marta Márquez rozó el sonrojo periodístico. Lejos de someter al jefe del Ejecutivo a un interrogatorio mínimamente exigente sobre la gestión de su Gobierno o los escándalos que rodean al PSOE, la entrevista se convirtió en un masaje televisado en toda regla, con una Alba Carrillo completamente entregada a los encantos del candidato socialista. Nada más recibirlo, la modelo ya marcó el tono de pleitesía con el que transcurriría la tarde: «Ha cumplido su promesa y no todos los hombres lo hacen, ¿cómo estás?», le soltó nada más sentarse.

A partir de ahí, el cuestionario derivó hacia el terreno más meloso posible para humanizar al líder socialista. Entre risas cómplices, las presentadoras le preguntaron por su historia de amor con Begoña Gómez, por su pedida de mano en un restaurante asiático, por supuestos fantasmas en La Moncloa e incluso por su nuevo papel de suegro, y dieron pie a Sánchez para presumir de que su yerno es «majete» y que con su esposa medita y hace deporte. Un auténtico publirreportaje familiar que sirvió para aupar al espacio hasta el 6,3% de cuota de pantalla -con picos del 8,1% durante la charla con el presidente-, en la segunda visita de Sánchez a la cadena en apenas una semana, tras haber pasado días antes por el programa de Javier Ruiz.

Sin embargo, el momento más significativo de la tarde llegó cuando Sánchez abandonó el sofá principal para sentarse en la mesa con los tertulianos, donde le esperaba una alineación de lo más cómoda -incluida Chelo García-Cortés en su estreno como colaboradora-. Fue allí donde se le preguntó directamente si tenía algún mensaje de Pablo Motos en el móvil, para recordar la insistencia de El Hormiguero durante las últimas semanas para que el presidente aceptara una entrevista de cara a los comicios.

Sánchez, que lleva mucho tiempo con una fijación evidente con el espacio líder del access prime time, no desaprovechó el balón para lanzar un nuevo ataque cargado de sarcasmo contra el presentador valenciano: «Sobre Pablo Motos, yo le veo más cómodo con Feijóo y con Abascal; tampoco quería molestarle». La frase, pronunciada con media sonrisa y entre las carcajadas aduladoras de los tertulianos del plató, resume a la perfección la coartada de La Moncloa para justificar su espantada de Antena 3.

Acto seguido, el presidente deslizó también la necesidad de aplicar la directiva europea de transparencia en los medios para que se sepa quién es el dueño de cada empresa y cómo se financia, para insinuar que eso condiciona la línea editorial de formatos críticos con su Ejecutivo.

Los ataques previos contra ‘El Hormiguero’

La actitud de Sánchez en La Séptima contrasta frontalmente con la chulería que exhibió el pasado 22 de octubre durante su visita a La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE. Aquella noche, en un ambiente igual de complaciente, el presidente se burló abiertamente de Pablo Motos al recordar que el presentador defendió la pluralidad de su mesa de debate con colaboradores como Rubén Amón o Juan del Val. «¿Esto es una broma?», relató Sánchez entre las risas de Broncano y del público de TVE, para ridiculizar a quienes no se unen a su corte. El Hormiguero se sigue con mucho interés desde Moncloa.

Pese a aquel desprecio, Sánchez quiso darse baños de valentía ante Broncano al asegurar que no tendría ningún problema en volver a medirse con Pablo Motos en plena precampaña: «El programa está bien, pero sin más. Iré, iré, iré». Una promesa rotunda -«iré a El Hormiguero y a donde haga falta»- que, apenas tres semanas después, ha quedado reducida a papel mojado.

El hartazgo de Pablo Motos tras un mes de plantones

La realidad detrás de las excusas del presidente la destapó el propio Pablo Motos, que además confirmó que Sánchez había mentido con esa promesa. Harto del vacile de Moncloa, el conductor de El Hormiguero miró a cámara para explicar a la audiencia cómo el equipo de Sánchez les había estado dando largas sistemáticamente durante semanas, y cómo el equipo del presidente vaciló al de su programa.

«Le hemos insistido al candidato Pedro Sánchez durante más de un mes, llamando cada día, mandando mensajes para que quede por escrito, dándole todas las opciones posibles para venir, pero ha decidido no hacerlo», denunció Motos sin filtros. Ya a finales de octubre, el presentador había detallado el rosario de llamadas infructuosas a los asesores presidenciales, quienes repetían una y otra vez que «todavía no pueden decirnos nada» hasta terminar dando la callada por respuesta.

Para Pablo Motos, el plantón de Sánchez responde únicamente a dos motivos: «Por un lado, es una torpeza política porque aquí hay miles de votos y, por otro, a lo mejor es cobardía». Una acusación de cobardía que cobró todo el sentido cuando el presentador enumeró las preguntas incómodas que el líder del PSOE ha preferido esquivar huyendo a platós como el de Alba Carrillo: desde sus 24 días de vacaciones en verano en plena crisis migratoria en Ceuta hasta los casos de corrupción que acorralan a su entorno -Ábalos, Koldo, Santos Cerdán o el caso Leire-, pasando por sus pactos con Puigdemont, el giro en el Sáhara o la gestión de catástrofes como el accidente de Adamuz o Urda. Cuestiones todas ellas que jamás escucharán en boca de quienes prefieren preguntarle si sus hijas creen que hay fantasmas en palacio y le regalan los oídos con frases como «Pedro, me tienes narcotizada».