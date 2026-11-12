«Iré a ‘El Hormiguero’ y donde haga falta»: Sánchez vuelve a mentir y vacila a Pablo Motos tras decir en ‘La Revuelta’ que sí que iría

Pedro Sánchez ha vuelto a dejar en papel mojado su propia palabra al plantar definitivamente a Pablo Motos, después de vacilarlo y rechazar la invitación para ser entrevistado en El Hormiguero antes de las elecciones generales del 29-N. La negativa oficial, confirmada en directo por el presentador de Antena 3 este miércoles, justo antes de recibir en el plató al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desmiente de lleno el compromiso público que el presidente del Gobierno y candidato socialista a las urnas adquirió hace apenas tres semanas frente a David Broncano, en La Revuelta.

El pasado 22 de octubre, en un entorno mucho más cómodo en la televisión pública, Sánchez quiso proyectar una imagen de seguridad y apertura ante la audiencia al asegurar sin titubeos: «Iré a El Hormiguero y donde haga falta». Sin embargo, aquella afirmación respondía a una estrategia calculada para salir del paso en directo mientras aprovechaba el altavoz de La 1 para lanzar dardos contra el formato de Atresmedia. Durante su charla con Broncano, el líder socialista llegó a burlarse del programa de Motos -que visitó por última vez en junio de 2023-, al relatar que el presentador quería demostrar que en su mesa de debate había pluralidad ideológica con sus tertualianos: «Me puso a Rubén Amón y al Vals ese [Juan del Val]. Y yo dije: ‘¿Esto es una broma?’».

Lo que Sánchez ocultó a los espectadores de La Revuelta es que, en ese mismo instante, su equipo de comunicación llevaba semanas dando largas a la redacción del espacio de Antena 3. Tal y como destapó Pablo Motos en su programa, el equipo de El Hormiguero registró un auténtico reguero de llamadas y mensajes sin respuesta desde el 5 de octubre. Aquel día contactaron primero con Ander Gil, secretario de Comunicación del PSOE, y posteriormente con la directora de Comunicación, Ana Manzano, quien se limitó a tomar nota de la solicitud.

A partir de ahí comenzó un goteo constante de evasivas documentado hora por hora por el programa. Hubo intentos telefónicos el 6 de octubre (a las 13:45 y a las 15:35), mensajes de WhatsApp sin contestar el día 7 y sucesivas llamadas los días 7, 8, 12, 14, 19, 20 y 21 de octubre en las que desde Ferraz y Moncloa repetían que todavía no habían decidido o no podían decir nada, cuando directamente no descolgaban el teléfono.

De hecho, el mismo 22 de octubre en el que Sánchez prometía ante Broncano que acudiría «donde haga falta», Ana Manzano trasladaba a la producción de El Hormiguero que seguía sin tener «ni el sí ni el no». Las llamadas continuaron incluso el día 23 sin éxito alguno, lo que llevó a Motos a denunciar públicamente que el presidente les estaba «esquivando» pese a tener todas las fechas disponibles a su elección.

Al confirmarse este miércoles el plantón definitivo, Pablo Motos dejó en evidencia el doble rasero del candidato socialista: «Le hemos insistido al candidato Pedro Sánchez durante más de un mes llamando cada día, mandando mensajes para que quedase por escrito, dándole todas las opciones posibles para venir, pero ha decidido no hacerlo».

El presentador calificó la maniobra de «torpeza política» o directamente «cobardía», y enumeró las incómodas cuestiones sobre las que Sánchez ha preferido no rendir cuentas en horario de máxima audiencia: desde los casos de corrupción que cercan a su entorno -con nombres como José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán- y los pactos con Carles Puigdemont, hasta el giro sobre el Sáhara o la gestión de crisis recientes como los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.

Frente a su negativa a someterse a una entrevista en el programa líder de la televisión en abierto -donde Alberto Núñez Feijóo sí ha acudido como único aspirante «con opciones de gobernar», en palabras de Pablo Motos, que ha aceptado el reto-, Sánchez ha optado por refugiarse en formatos alternativos y podcast dirigidos al público joven.

Siguiendo la estela de su comentada aparición en La Pija y la Quinqui durante la campaña de 2023, el presidente sí ha formalizado su participación en The Wild Project, con Jordi Wild. La grabación con el líder socialista, que verá la luz este mismo viernes coincidiendo con el arranque oficial de la campaña del 29-N, demuestra que el problema de Pedro Sánchez nunca fue la falta de tiempo en su agenda, sino su resistencia a pisar un plató donde no controla el guion de las preguntas.