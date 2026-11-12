Feijóo dispara a Antena 3: ‘El Hormiguero’ marca su segunda mejor audiencia del año y la cadena la mejor de la temporada

La visita de Alberto Núñez Feijóo al plató de El Hormiguero en el prime time del miércoles, 11 de noviembre de 2026, se tradujo en un golpe de efecto para la parrilla de Antena 3 en términos de audiencia. A las puertas del arranque oficial de la campaña para las elecciones generales del 29-N, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno congregó a una media de 2.455.000 espectadores y alcanzó un 19% de cuota de pantalla en el programa de Pablo Motos. Con estas cifras, el espacio no sólo se coronó como lo más visto de toda la jornada, sino que firmó su segunda entrega de El Hormiguero más seguida de todo 2026, tanto en número de espectadores como en share.

El impacto de la entrevista de Feijóo quedó reflejado en el minuto a minuto de la emisión, que se prolongó durante casi hora y media y llegó a reunir en algún momento a 4.905.000 espectadores únicos, lo que equivale al 10,3% de la población española. La curva de audiencia experimentó un ascenso constante de 10,2 puntos entre su inicio y su desenlace, y logró su pico máximo con 2.834.000 espectadores.

Por perfiles demográficos, el encuentro destacó especialmente entre el público joven menor de 25 años (27,1%), así como entre las mujeres (19,5%). Por comunidades autónomas, la Región de Murcia encabezó el seguimiento con un contundente 32,1%, seguida por Madrid (20%) y Galicia (18,5%), mientras que Cataluña registró el dato más discreto con un 7,4%. Este arrastre permitió a Antena 3 cerrar el miércoles liderando el día con un 15% de media, su mejor marca de la temporada.

El triunfo de El Hormiguero se produjo en una jornada marcada por la huelga general del 11-N, la primera convocada en España desde 2012, una circunstancia excepcional que alteró la programación habitual y dejó al formato de Antena 3 sin su competidor directo en La 1, dado que TVE optó por no emitir La Revuelta de David Broncano con motivo del paro.

En esa franja de coincidencia del access prime time y el primer tramo del prime time, ninguna cadena logró acercarse al rendimiento de Antena 3:

Antena 3

El Hormiguero: 19,0% de share y 2.455.000 espectadores

Cuatro

Horizonte: 12,2% y 1.589.000

Telecinco

First Dates: 9,3% y 1.204.000

La 1

La noche en 24 h: Portada (especial huelga): 6,4% y 850.000

laSexta

El Intermedio: The Very Best: 5,1% y 664.000

La 2

Cifras y letras: 4,4% y 597.000

La Séptima

La última hora: 4,2% y 444.000

La ventaja de Antena 3 sobre Cuatro -segunda opción de la franja gracias a Horizonte, que precisamente la noche anterior había contado con el propio Feijóo como invitado- alcanzó los 6,8 puntos. Posteriormente, ya en el late night, Telecinco logró hacerse con el liderato de su tramo con las hogueras finales de La isla de las tentaciones (16,3% y 1.048.000 espectadores), mientras que La Mesa en Antena 3 obtuvo un 14,3% de share.

Aunque la visita del líder popular pulverizó los registros de la presente temporada, existe una única emisión de El Hormiguero en todo 2026 que permanece por encima del dato logrado anoche. Se trata del programa especial emitido el 5 de febrero, cuando Pablo Motos recibió en el plató a Rosa Rodríguez y Manu Pascual, los dos concursantes históricos de Pasapalabra, justo después de que Rosa se alzara con el bote del concurso más visto de la televisión. Aquella noche, el formato de Trancas y Barrancas alcanzó un 23,45% de cuota de pantalla y 3.239.000 espectadores de media, un techo impulsado por el fenómeno televisivo de la tarde que todavía nadie ha logrado batir en el programa durante el presente año.

De la huelga general a los pactos con Vox

Durante más de una hora de conversación con Pablo Motos -que abrió la noche con un reproche a Pedro Sánchez por no haber aceptado su invitación, después de jugar con el programa, por «cobardía» o «torpeza política»-, Alberto Núñez Feijóo desgranó los ejes principales de su programa electoral y cargó contra la gestión del Ejecutivo y todas sus debilidades:

Valoración de la huelga del 11-N y críticas al Gobierno: Feijóo tildó la jornada de paro convocada en plena precampaña de «acto simulado de precampaña electoral» y sentenció que «ha sido un fracaso». Además, ironizó sobre la postura del Ejecutivo: «Nadie va a creer a un presidente haciendo un vídeo a favor de una huelga general contra su Gobierno y ver a una vicepresidenta [ Yolanda Díaz ], ya amortizada a la que ya no quieren ni en su casa, ir a favor de la huelga».

Feijóo tildó la jornada de paro convocada en plena precampaña de «acto simulado de precampaña electoral» y sentenció que «ha sido un fracaso». Además, ironizó sobre la postura del Ejecutivo: «Nadie va a creer a un presidente haciendo un vídeo a favor de una huelga general contra su Gobierno y ver a una vicepresidenta [ ], ya amortizada a la que ya no quieren ni en su casa, ir a favor de la huelga». Relación con Santiago Abascal y posibles pactos con Vox: Preguntado por el escenario postelectoral y su sintonía con el líder de Vox, el presidente del PP negó tajantemente que exista un reparto previo de poder: «Yo no voy a hacer un sanchismo de derechas» , dejó claro.

Preguntado por el escenario postelectoral y su sintonía con el líder de Vox, el presidente del PP negó tajantemente que exista un reparto previo de poder: , dejó claro. Crisis migratoria y plan específico para Ceuta: El líder popular denunció que en España existe «una absoluta falta de política migratoria desde hace mucho tiempo» y un «absoluto descontrol». Defendió que la verdadera «humanidad es evitar en origen que la gente salga con una diplomacia inmigratoria evidente; es desplegar el Frontex; es llamar a Europol para contener esta ola. Inmigración legal, sí». Respecto a Ceuta, anunció que su primera medida en el Consejo de Ministros será abrir una «carpeta de Ceuta» que incluya ampliar el espigón del Tarajal, construir una nueva comisaría de Policía y otra comandancia de la Guardia Civil, y negociar «en serio» con Marruecos. Además, criticó que, tras la crisis fronteriza, el presidente del Gobierno se marchara de vacaciones: « En el móvil de Sánchez tiene que haber una cloaca. No es normal que después de que haya una invasión en Ceuta, coja su Falcon y se vaya 25 días».

El líder popular denunció que en España existe «una absoluta falta de política migratoria desde hace mucho tiempo» y un «absoluto descontrol». Defendió que la verdadera «humanidad es evitar en origen que la gente salga con una diplomacia inmigratoria evidente; es desplegar el Frontex; es llamar a Europol para contener esta ola. Inmigración legal, sí». Respecto a Ceuta, anunció que su primera medida en el Consejo de Ministros será abrir una «carpeta de Ceuta» que incluya ampliar el espigón del Tarajal, construir una nueva comisaría de Policía y otra comandancia de la Guardia Civil, y negociar «en serio» con Marruecos. Además, criticó que, tras la crisis fronteriza, el presidente del Gobierno se marchara de vacaciones: « No es normal que después de que haya una invasión en Ceuta, coja su Falcon y se vaya 25 días». Vivienda, okupación y pensiones: En materia económica y social, Feijóo se comprometió a construir un millón de viviendas, derogar los actuales decretos de vivienda, aprobar una nueva Ley del Suelo y bajar un 60% los impuestos vinculados a la compra de vivienda para menores de 40 años . Asimismo, prometió una ley antiokupación que permita desalojar en 48 horas «a una persona que está ocupando una casa que no es suya». Sobre los jubilados, garantizó por ley la revalorización anual conforme al IPC: «Yo no voy a jugar ni a meter miedo con las pensiones porque su actualización es sagrada».

En materia económica y social, Feijóo se comprometió a construir un millón de viviendas, derogar los actuales decretos de vivienda, aprobar una nueva Ley del Suelo y . Asimismo, prometió una que permita desalojar en 48 horas «a una persona que está ocupando una casa que no es suya». Sobre los jubilados, garantizó por ley la revalorización anual conforme al IPC: Reformas sociales y siniestros ferroviarios: El candidato popular avanzó su intención de suprimir el Ministerio de Igualdad como cartera independiente para integrarlo en otro departamento, modificar la Ley Trans escuchando a los agentes sociales afectados y reformar la Ley de Eutanasia porque, a su juicio, «puede producir efectos indeseados» -aunque también se refirió al testamento vital-, y aclaró que mantendrá intacta la regulación vigente sobre la interrupción voluntaria del embarazo: «No voy a hacer enmiendas sobre la ley del aborto». Por último, al abordar los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz y Toledo, responsabilizó al Ejecutivo y afirmó que «sí se podría haber evitado, por lo menos, este segundo accidente», y aseguró sobre el ex ministro de Transportes que «a Óscar Puente le dimitieron las encuestas».