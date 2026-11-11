Feijóo en ‘El Hormiguero’: «Yo no voy a jugar con las pensiones porque su actualización es sagrada»

El Hormiguero ha recibido esta noche a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno. El político gallego ha visitado el programa para charlar con Pablo Motos sobre la actualidad política y social de nuestro país, antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Y ha dado a los pensionistas un mensaje muy claro: «Yo no voy a jugar ni a meter miedo con las pensiones porque su actualización es sagrada».

Tras pronunciar un discurso en que aclaraba que Pedro Sánchez no ha querido ir por mera «cobardía», Motos ha dado la bienvenida al líder del Partido Popular.

«La huelga ha sido un fracaso»

Motos le ha preguntado, para empezar, a su invitado sobre las declaraciones de María Jesús Montero de que la huelga que se ha celebrado hoy mismo es en contra de la oposición: Feijóo ha dicho: «Montero no es que sea una persona con mucha credibilidad, pero, de vez en cuando, tiene brotes de sinceridad y lo cierto es que sí, esta huelga es contra la oposición. Ella lo ha confirmado y los sindicatos no lo han negado. Esto es un acto camuflado de campaña electoral».

Fejióo ha dicho: «Intenté ser educado y cuando vi la huelga dije que no la convocasen. Luego sucede el accidente de Toledo y digo que no tiene sentido hacer una huelga cuando el día anterior hemos hecho un funeral de Estado. No me han hecho caso Esto es un acto camuflado de precampaña electoral y un error histórico de los sindicatos. Ahora bien, el 29 de noviembre, lo siento por Sánchez, no hay huelga y el 29 de noviembre la gente va a votar y veremos a ver qué opinan los españoles».

.@NunezFeijoo opina sobre la huelga general #FeijóoEH https://t.co/10nJqAcKhf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2026

Según Feijóo, nadie va a creer a un «presidente haciendo un vídeo a favor de una huelga general contra su Gobierno y ver a una vicepresidenta (Yolanda Díaz), a la que ya no quieren ni en su casa, ir a favor de la huelga». El líder popular ha sentenciado: «El éxito de la huelga ha sido un fracaso».

Sobre el funeral de Estado: «Fue duro»

Sobre el funeral de Estado celebrado ayer en Toledo por el accidente ferroviario de Urda, al que Sánchez se negó a ir, Feijóo ha confesado que fue «difícil». «En mi caso fue muy duro porque no pude evitar acordarme de Fátima Báñez (exministra del PP) porque éramos amigos y habíamos trabajado juntos. También, en mi caso, era mi segundo funeral porque fui al de Huelva por los muertos de Adamuz y ahora he ido al de Toledo. Son 150 muertos. Una persona que se dedica a la gestión de las cosas públicas, como es mi caso, se pregunta si esto se podría haber evitado. Yo estoy convencido de que sí. Sí se podría haber evitado, por lo menos, este segundo accidente. El primero me parece una negligencia, pero desde lo que pasó en Adamuz hasta Toledo, es una negligencia continuada porque hubo 170 fallos de seguridad en ese corredor».

Sobre el ya exministro de Transportes, Feijóo ha dicho: «A Óscar Puente le dimitieron las encuestas y sigue cobrando del Congreso porque va de número uno por Valladolid».

«No voy a hacer un sanchismo de derechas»

Durante la entrevista, el presentador le ha preguntado por los detalles que ha podido hablar con Santiago Abascal, líder de Vox. Feijóo ha asegurado que el único acuerdo ha sido respecto al Senado y como respuesta al pacto del PSOE con su coalición de izquierdas, lo que ha descrito como un cambio de las reglas del juego. «No hemos hablado para nada de coalición de Gobierno, de cargo, de vicepresidentes…, no me ha pedido nada. Yo no voy a hacer un sanchismo de derechas».

Además, ha apelado a la «responsabilidad» si los españoles estiman que haya un cambio a partir de las próximas elecciones. Además, ha mostrado su compromiso con aprobar los Presupuestos Generales del Gobierno porque, en caso contrario, volvería a citar con las urnas.

¿Qué le negaría @NunezFeijoo a Santiago Abascal? #FeijóoEH https://t.co/jPzk0Ltaoy — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2026

Sobre las políticas de igualdad

«Yo no he dicho que van a desaparecer las políticas de igualdad», ha dicho Feijóo, recordando que la Ley del Solo Sí es Sí permitió la excarcelación de agresores sexuales. Pero, eso sí, sobre el aborto, el líder del PP ha dicho: ​»Voy a mantener la decisión de una mujer que quiera interrumpir su embarazo.No voy a hacer enmiendas sobre la ley del aborto».

«Las pensiones están garantizadas»

Sobre las pensiones, Feijóo ha garantizado a «los pensionistas de mi país» que «yo no voy a jugar con ellos, que no les voy a meter miedo y les garantizo que se van a actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC. El objetivo de mi gobierno será también garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones para sus hijos y para sus nietos. Ya está bien de utilizar a los pensionistas cada vez que hay campaña. Si gobierno, las pensiones estarán garantizadas; y la actualización de las pensiones es sagrada».

Las propuestas de Feijóo sobre vivienda

Sobre el problema de la vivienda, Feijóo ha propuesto varias medidas: «Una ley antiokupa, una ley de suelo y modificar la ley de propiedad horizontal. A los jóvenes les vamos a bajar un 60% el impuesto de transmisiones patrimoniales e IVA».

Sobre la invasión de Ceuta: «En el móvil de Sánchez tiene que haber alguna cloaca»

Uno de los temas que no ha podido dejar pasar por alto Pablo Motos ha sido el de la crisis migratoria de Ceuta. El candidato ha apuntado directamente al presidente del Gobierno y ha afirmado, sobre su relación con Marruecos, que «es evidente que en el móvil de Sánchez tiene que haber alguna cloaca».

Según ha dicho Feijóo, el hackeo de Pegasus que sufrió Pedro Sánchez ha provocado que este no quiera investigar la razón de fondo por la que se produjo el salto masivo a la Ciudad Autónoma.