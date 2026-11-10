Feijóo honra a las víctimas de Urda en el funeral de Toledo mientras Sánchez se va a grabar un podcast: «Todo mi cariño»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asistido al funeral de Estado por los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda celebrado este martes en Toledo, al que ha acudido con varios barones del partido. Feijóo ha expresado posteriormente su «tristeza» y su cariño a los familiares y amigos de las víctimas: «Que su recuerdo permanezca siempre entre nosotros». Mientras el popular honraba a los fallecidos en el funeral de Estado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba grabando un podcast en Manresa.

«Recordamos con tristeza a las víctimas del trágico accidente de Urda», añadía Feijóo en un mensaje. Junto a Feijóo asistieron al funeral en Toledo Juanfran Pérez Llorca, Jorge Azcón, Isabel Díaz Ayuso, Marga Prohens, María Guardiola y Juan Jesús Vivas. El líder del PP enviaba todo su cariño a los más alegados de las 69 personas fallecidas del accidente ferroviario de Urda.

Mientras el líder popular asistía al funeral de Estado de las víctimas de Urda celebrado en la catedral de Toledo, a la misma hora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajaba hasta Manresa para participar en el de Jordi Wild, The Wild Project. El mismo Sánchez previamente había justificado su ausencia en el sepelio alegando que: «Nunca he ido a oficios religiosos, que respeto profundamente», alegando que sólo ha asistido a ceremonias aconfesionales.

El contundente mensaje del arzobispo de Toledo al Gobierno

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha pedido al Gobierno, durante la homilía en la misa, que «se esclarezcan las causas, se asuman las responsabilidades que correspondan, se repare en justicia a los familiares de las víctimas y se pongan todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir otra tragedia» como la sufrida.

«La memoria de quienes han perdido la vida nos exige trabajar por la seguridad y por el valor de cada vida humana», ha afirmado Cerro Chaves, quien también ha reclamado que la «unidad y la solidaridad» vividas por este accidente se traduzcan «en un compromiso firme» para que se asuman dichas responsabilidades y los familiares tengan justicia.

Durante la misa en la Catedral de Toledo, a la que asisten los reyes, numerosos representantes de diversas instituciones del Estado y unos 150 familiares de víctimas y heridos, Cerro Chaves ha reconocido el trabajo de los servicios de emergencias, profesionales sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, voluntarios y de todos los que respondieron «con generosidad ante esta tragedia».

«No tenemos palabras suficientes para aliviar tanto sufrimiento», ha dicho con el corazón «profundamente herido» Cerro Chaves, quien ha explicado cómo el accidente de Urda ha dejado en las familias, en los pueblos y en toda la sociedad «un dolor difícil de integrar».

Y se ha dirigido a los familiares que han perdido a sus seres queridos: «Sabemos que detrás de cada vida arrebatada hay una historia de amor, una familia, unos proyectos, unas ilusiones y tantos momentos compartidos que ahora se convierten en recuerdo».