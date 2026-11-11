Visita de Feijóo en ‘El Hormiguero’, en directo: a qué hora empieza y dónde ver la entrevista, última hora de la huelga general y de las elecciones generales del 29-N hoy en vivo online

La jornada de hoy miércoles viene marcada por la huelga general más extraña vivida nunca en este país, convocada teóricamente para reivindicar el derecho a una vivienda y salarios dignos ante el coste de la vida. En realidad, se trata de la primera de las 13 huelgas generales celebradas en la historia de España que cuenta con el apoyo expreso del Gobierno, cuyos miembros no han dudado en pedir a los ciudadanos que acudan a manifestarse para protestar contra los problemas que teóricamente ese mismo Gobierno debería haber solucionado durante los ocho años que lleva en el poder.

Esta huelga, convocada por CCOO y UGT, junto con CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, la Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, cuenta con actos en casi todas las capitales de provincias y grandes ciudades del país. La convocatoria, muy cuestionada por la patronal y la oposición en vísperas del arranque de la campaña electoral, ha levantado mucha polémica aunque las previsiones apuntan a un seguimiento muy bajo.

Pese a que el Ministerio del Interior anunció ayer que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reforzarán la seguridad en mercados, transportes e infraestructuras críticas y garantizarán el funcionamiento de los servicios mínimos, la Guardia Civil ha denunciado que Marlaska no ha reforzado las patrullas de cara a la huelga: «Quieren caos». Así, esta madrugada ha habido piquetes informativos, afecciones en turnos industriales de noche por toda España y los primeros incidentes en Madrid, donde Comisiones Obreras ha denunciado cargas y uso de gas pimienta contra los trabajadores concentrados. La tensión ha marcado el inicio de la jornada de huelga en Mercamadrid, donde se han concentrado alrededor de 1000 manifestantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los ministros no tendrán este miércoles ningún acto en sus agendas con motivo de la jornada de huelga general, aunque la previsión es que, al menos la mayoría, tengan trabajo de despacho. Ante esa convocatoria, el Ejecutivo, por boca de su portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes, ha pedido respeto a los sindicatos y también al ejercicio de un derecho como es el de hacer huelga. Por su parte, el Partido Popular mantendrá sus actos electorales. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, será entrevistado en El Hormiguero de Antena 3.

En otro orden de cosas, la Policía Nacional mantiene el operativo de búsqueda del presunto autor del tiroteo registrado ayer martes en un inmueble de Oviedo y propietario de una mochila con artefactos explosivos que provocó la muerte de un policía nacional y dejó malherido a otro agente. El presunto autor, que ya ha sido identificado y que podría ir armado, cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común, lo que alejaría la hipótesis de una motivación de corte terrorista.