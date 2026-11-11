Visita de Feijóo en ‘El Hormiguero’, en directo: a qué hora empieza y dónde ver la entrevista, última hora de la huelga general y de las elecciones generales del 29-N hoy en vivo online
La jornada de hoy miércoles viene marcada por la huelga general más extraña vivida nunca en este país, convocada teóricamente para reivindicar el derecho a una vivienda y salarios dignos ante el coste de la vida. En realidad, se trata de la primera de las 13 huelgas generales celebradas en la historia de España que cuenta con el apoyo expreso del Gobierno, cuyos miembros no han dudado en pedir a los ciudadanos que acudan a manifestarse para protestar contra los problemas que teóricamente ese mismo Gobierno debería haber solucionado durante los ocho años que lleva en el poder.
Esta huelga, convocada por CCOO y UGT, junto con CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, la Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, cuenta con actos en casi todas las capitales de provincias y grandes ciudades del país. La convocatoria, muy cuestionada por la patronal y la oposición en vísperas del arranque de la campaña electoral, ha levantado mucha polémica aunque las previsiones apuntan a un seguimiento muy bajo.
Pese a que el Ministerio del Interior anunció ayer que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reforzarán la seguridad en mercados, transportes e infraestructuras críticas y garantizarán el funcionamiento de los servicios mínimos, la Guardia Civil ha denunciado que Marlaska no ha reforzado las patrullas de cara a la huelga: «Quieren caos». Así, esta madrugada ha habido piquetes informativos, afecciones en turnos industriales de noche por toda España y los primeros incidentes en Madrid, donde Comisiones Obreras ha denunciado cargas y uso de gas pimienta contra los trabajadores concentrados. La tensión ha marcado el inicio de la jornada de huelga en Mercamadrid, donde se han concentrado alrededor de 1000 manifestantes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los ministros no tendrán este miércoles ningún acto en sus agendas con motivo de la jornada de huelga general, aunque la previsión es que, al menos la mayoría, tengan trabajo de despacho. Ante esa convocatoria, el Ejecutivo, por boca de su portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes, ha pedido respeto a los sindicatos y también al ejercicio de un derecho como es el de hacer huelga. Por su parte, el Partido Popular mantendrá sus actos electorales. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, será entrevistado en El Hormiguero de Antena 3.
En otro orden de cosas, la Policía Nacional mantiene el operativo de búsqueda del presunto autor del tiroteo registrado ayer martes en un inmueble de Oviedo y propietario de una mochila con artefactos explosivos que provocó la muerte de un policía nacional y dejó malherido a otro agente. El presunto autor, que ya ha sido identificado y que podría ir armado, cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común, lo que alejaría la hipótesis de una motivación de corte terrorista.
Feijóo: «Sólo conseguí que la reunión durara 40 minutos antes de irse al Comité federal»
«No estaba dispuesto a escucharme cuando yo era candidato a la presidencia del Gobierno. Sólo conseguí que la reunión durara 40 minutos.
Feijóo: «No tengo ningún apego a ningún cargo político, pero voy a ganar»
«No tengo ningún apego a ningún cargo político. En el año 2023 cuando Junts nos plantea a apoyar la investidura si aceptábamos una amnistía les dijimos que no. Ahora voy a ganar».
Feijóo expresa sus dudas sobre el voto por correo con la Ley de Nietos
El presidente del PP ha enumerado la ingente cantidad de personas que ha pedido el voto por correo en Iberoamérica en las elecciones del 29-N tras convocarse los comicios.
Feijóo: «Voy a cambiar la Ley de Eutanasia»
El presidente del PP asegura que «voy a cambiar la Ley de Eutanasia porque las sociedades científicas consultadas nos dicen que puede provocar problemas» y recuerda que «existe el testamento vital en casos de duda en personas mayores completamente libres e informadas».
Feijóo: «Voy a mantener la decisión de una mujer que quiera interrumpir el embarazo»
El presidente del PP ha asegurado que va a mantener la Ley de Aborto que aprobó el Constitucional: «Voy a mantener la decisión de una mujer que quiera interrumpir el embarazo». Pero ha matizado que hay un debate sobre que una joven de 16 años pueda abortar sin el permiso de sus padres.
Feijóo: «Garantizo a los pensionistas que se van a incrementar las pensiones según el IPC»
El presidente del PP ha asegurado, tras preguntar que cuál era su cámara que: «Garantizo a los pensionistas que se van a incrementar las pensiones según el IPC».
Feijóo: «Vamos a crear 50.000 puestos de trabajo»
«Vamos a crear medio millón de puestos de trabajo». «Quiero construir un millón de viviendas y por eso crearé esos empleos» ha recordado Feijóo en El Hormiguero, de esta forma habrá más jóvenes con posibilidades par acceder a viviendas, asegura.
Feijóo: «En el móvil Sánchez tiene que haber alguna cloaca que le comprometa»
El presidente del PP dice que «es evidente que en el móvil Sánchez tiene que haber alguna cloaca que le comprometa porque cambió el relato de Ceuta en horas». Y sugiere que detrás de la convocatoria anticipada de elecciones está esto sin duda la invasión de Ceuta.
Feijóo: «El Gobierno gasta lo que no tinee y el dinero es de la gente»
El presidente del PP asegura que «El Gobierno gasta lo que no tiene y el dinero es de la gente» y añade que va a pedir al Interventor General del Estado que audite el dinero que gastan los cargos públicos.
Feijóo: «Abascal no me ha pedido nada»
El presidente del PP le ha respondido a Pablo Motos que el líder de Vox, Santiago Abascal no le ha pedido nada de cara a un hipotético Gobierno conjunto tras las elecciones del 29 de noviembre.
Feijóo: «A Puente lo dimitieron las encuestas»
El presidente del PP responde a Pablo Motos que no tenga «ninguna duda de que a Óscar Puente lo dimitieron las encuestas» que manejaba el PSOE
Feijóo: «El accidente de Urda se podía haber evitado»
«Fallaron todos los sistemas de seguridad y usted lo sabía. Y el presidente de Adif renueva la tabla de retribuciones».
Feijóo sobre la huelga: «Es un acto simulado de inicio de campaña
El líder del PP ha dicho sobre sobre la huelga en El Hormiguero que : «Es un acto simulado de inicio de campaña y el 29 de noviembre veremos qué opinan los españoles».
Pablo Motos dice que Sánchez se ha negado a ser entrevistado en ‘El Hormiguero’
Pablo Motos ha presentado el inicio de El Hormiguero, el día que acude Alberto Núñez Feijóo a ser entrevistado, que Pedro Sánchez se ha negado a acudir al programa. El presentador ha detallado la lista de preguntas que le habría gustado realizar al presidente del Gobierno.
La Policía carga contra los radicales en la plaza de España de Madrid
La Policía ha cargado la noche de este miércoles contra grupos de radicales que habían cortado la Gran Vía de Madrid durante la manifestación convocada por la huelga. Los hechas se han producido al final del recorrido, en la plaza de España de Madrid. Los agentes han usado gas pimienta mientras furgones policiales recorrían la calle para dispersar a los manifestantes.
Huelguistas violentos queman la tienda Apple de paseo de Gracia en Barcelona
Los radicales han comenzado a generar graves disturbios en Madrid y Barcelona tras finalizar las concentraciones por la huelga general convocada por los sindicatos durante este miércoles. En la Ciudad Condal, los violentos huelguistas han acosado a turistas, vandalizado escaparates e incluso incendiado las puertas de la tienda de Apple ubicada en el paseo de Gracia. Mientras tanto, en la capital del país, han acosado a los comerciantes para obligarlos a cerrar.
Barcelona vuelve a ser protagonista del caos generado por los violentos, esta vez al finalizar las movilizaciones por la huelga general. Grupos de radicales han vandalizado escaparates de varios comercios en el paseo de Gracia con pintadas y pegatinas, y han roto cristales. Tiendas de marcas como Lego y Apple han sufrido daños; los radicales han incendiado sus puertas e incluso han usado las vallas dispuestas por el Ayuntamiento para tratar de romper los accesos y entrar a los locales.
Comienzan los disturbios en Barcelona y Madrid: los violentos atacan escaparates y comercios
Tras la manifestación de este miércoles, por la huelga general, comienzan los disturbios en Madrid y Barcelona; en esta última, se registran los más violentos, en los que los radicales están atacando tiendas de Plaza Catulaña.
Especialmente grave es el ataque contra la tienda Apple, donde se ha registrado un incendio.
Emilio Delgado (Frente Amplio) reclama a Sánchez el cese de Marlaska por la intervención policial contra piquetes
El cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la actuación policial durante la huelga general contra piquetes y sindicalistas.
«Me dirijo directamente al presidente del Gobierno, que también en esto vamos a tener que empujarle. ¿Cuánto tiempo va a tardar en tomar la decisión que todo el mundo sabe que tiene que tomar, cuánto tiempo va a tardar en destituir a un ministro que, o bien está lanzando a la Policía contra las clases populares, o bien ha perdido el control de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?», ha exclamado en declaraciones a los medios tras asistir a la manifestación convocada en Madrid con motivo del paro general.
Unión de Actores participa en la marcha de Madrid y en la huelga: «Prácticamente todos los teatros están parados»
La Unión de Actores y Actrices ha participado en la huelga general de hoy, 11 de noviembre, donde ha reunido a la afiliación y profesión en defensa de la vivienda y los salarios, según ha informado la organización, que ha participado en la manifestación convocada en Madrid.
La profesión se ha reunido previamente junto al Museo del Prado, para incorporarse a la movilización y trasladar también las reivindicaciones específicas de actores y actrices.
La huelga deja ya más de 50 detenidos y 919 incidencias en toda España
La huelga general del 11 de noviembre (11N) por el acceso a la vivienda y la mejora salarial deja un balance de al menos 52 detenidos y 919 incidencias en toda España, según los datos recopilados por el Ministerio del Interior hasta las 17.00 horas.
Por parte de la Policía Nacional y Guardia Civil se han realizado 38 detenciones: 15 en Madrid, once en Andalucía –cuatro en Málaga, cuatro en Almería y tres en Granada– y seis en la Comunitat Valenciana –cuatro en Valencia, uno en Castellón y otro en Alicante–; también ha habido dos en Zamora y uno en Navarra, Valladolid, La Rioja y A Coruña.
Podemos exige la dimisión de Marlaska por la actuación policial y que Sánchez le retire de las listas del PSOE
La candidata de Podemos a los comicios generales, Irene Montero, ha reclamado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por las intervenciones policiales contra huelguistas y piquetes e incluso ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le retire de las listas electorales del PSOE al 29N.
La huelga deja ya más de 50 detenidos y 919 incidencias en toda España
Los dos detenidos durante la huelga en Zamora, puestos en libertad
Los dos detenidos durante la huelga en la ciudad de Zamora han sido puestos en libertad este mismo miércoles por la tarde tras haber pasado previamente a disposición judicial.
Así lo ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en la provincia a través de un mensaje a los medios.
El respaldo a la huelga general en el Sergas baja hasta el 4,55% durante el turno de tarde
La huelga general convocada este miércoles ha registrado un seguimiento del 4,55% en el conjunto del Sergas durante el turno de tarde, con 273 trabajadores participantes de un total de 6.002, según los datos recogidos en el balance de participación.
Por ámbitos asistenciales, la incidencia ha sido mayor en Atención Primaria, donde ha alcanzado el 7,71%, con 123 participantes de una plantilla de 1.595 trabajadores. En Atención Hospitalaria, el seguimiento se ha situado en el 3,26%, con 139 personas de un total de 4.266.
PP y Vox Cantabria creen que la huelga general «ha pinchado» mientras PSOE y PRC dicen que «había motivos»
Las valoraciones que las principales formaciones políticas de Cantabria han ofrecido este miércoles sobre la huelga general convocada por CCOO y UGT frente a la crisis de vivienda, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos reflejan dos visiones antagónicas.
Así, mientras PP y Vox han opinado que el paro impulsado por el Sindicato de Inquilinas «ha pinchado», para PSOE y PRC «había motivos para secundarlo».
Suspendidas funciones en el Teatro de la Comedia, Teatro María Guerrero y el Auditorio Nacional por la huelga
Las representaciones previstas para este miércoles 11 de noviembre en el Teatro de la Comedia, Teatro María Guerrero y el Auditorio Nacional de Música, dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), se han suspendido ante la huelga general convocada por los sindicatos.
La huelga deja menos afluencia de visitantes a museos y desconcierto entre extranjeros que desconocían el paro
La huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre ha condicionado también la actividad turística y cultural de Madrid, con una menor afluencia de visitantes en los principales museos de la capital y una presencia mayoritaria de extranjeros, muchos de los cuales, desconcertados ante el paro, han tenido que cambiar sus planes culturales para el día.
CCOO de Madrid denuncia «servicios mínimos abusivos» en el sector sociosanitario que llegan a alcanzar el 100%
CC.OO. ha denunciado este miércoles los «servicios mínimos abusivos» decretados en la huelga general en el sector sociosanitario, que han llegado a alcanzar «en un gran número de centros el 100%» lo que ha obligado a trabajar «a más personas que en una jornada ordinaria».
Sin embargo, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. de Madrid ha valorado «positivamente» la participación de los trabajadores del sector sanitario y sociosanitario en la huelga general. Según los datos recopilados por la Federación, el seguimiento supera el 35%, «una participación significativa teniendo en cuenta las condiciones en las que se ha desarrollado la convocatoria», recoge el sindicato en un comunicado.
La CEV rebaja el seguimiento de la huelga general en la Comunidad Valenciana al 1,5%
La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), de acuerdo a la información facilitada por los distintos sectores y empresas, ha rebajado el seguimiento de la huelga general en la Comunidad al 1,5 por ciento.
El descenso con respecto al primer balance de la mañana se debe a la incorporación de los datos del comercio y los servicios, que no estaban recogidos en la valoración anterior y cuyo seguimiento ha sido «muy reducido». La actividad productiva se ha desarrollado así «con nor
La huelga deja una baja incidencia en la justicia: normalidad en los tribunales y celebrados la mayoría de juicios
La huelga general convocada este miércoles ha tenido poca incidencia en la justicia, habiéndose celebrado la mayoría de los juicios señalados en los tribunales ordinarios y superiores y con órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional funcionando con normalidad.
Protestas de alumnos, cierre de Facultades y piquetes, marcan la jornada de huelga en las universidades españolas
La huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para protestar por la situación de la vivienda ha afectado también a las universidades españolas y a sus estudiantes, con manifestaciones de alumnos, cierre de facultades o piquetes en distintos puntos del país.
La Universidad de Granada señala la «tranquilidad» y el seguimiento «desigual» de la huelga en sus centros
La Universidad de Granada (UGR) ha informado de que la jornada de huelga general de este miércoles 11 de noviembre se desarrolla «con tranquilidad y un seguimiento desigual» en las distintas facultades y centros universitarios.
En este sentido, exponen que, mientras que en algunos centros la actividad académica se está desarrollando «con relativa normalidad», en otros se está registrando «una mayor incidencia de la convocatoria, especialmente entre el estudiantado».
Salvamento tiene operativa sus 17 embarcaciones en Canarias al estar sus tripulantes sujetos a servicios mínimos
Salvamento Marítimo mantiene operativas sus 17 embarcaciones en Canarias durante la jornada de huelga convocada este miércoles, 11 de noviembre, al haberse establecido servicios mínimos para la totalidad de sus tripulaciones, integradas por 101 trabajadores.
Según ha informado el organismo estatal, en los servicios de tierra se han designado 27 trabajadores como servicios mínimos de los 33 previstos para esta jornada.
Seguimiento dispar entre el personal y ausencia de incidentes en universidades públicas valencianas
Universidades públicas de la Comunidad Valenciana están viviendo esta jornada de huelga general con un seguimiento desigual entre su personal y ausencia de incidentes reseñables, según trasladan responsables de los campus.
UGT y CCOO suspenden la manifestación de Córdoba por las «condiciones climatológicas adversas»
Los sindicatos CCOO y UGT de Córdoba han decidido suspender la manifestación convocada para las 17:30 horas de este miércoles con motivo de la huelga general por la vivienda, debido a las «condiciones climatológicas adversas», por la acción en forma de viento y lluvia de la borrasca Charles.
La borrasca Charles obliga a suspender la manifestación en Sevilla por «prevención y responsabilidad»
Los sindicatos UGT y CCOO han desconvocado la manifestación prevista para esta tarde en Sevilla a las 18.00 horas con motivo de la huelga general debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la provincia.
La manifestación queda suspendida como medida de «prevención y responsabilidad» con el objetivo de «garantizar la seguridad de todas las personas que tenían previsto participar en ella».
La FER califica de «fracaso» la huelga general, con incidencia del 3,1% en las empresas riojanas
La Federación de Empresas de La Rioja (FER) considera que la huelga general celebrada hoy «ha sido un fracaso», con un seguimiento «muy limitado y una incidencia estimada del 3,1 % en el tejido empresarial riojano».
Los datos manejados por la Federación reflejan «que la inmensa mayoría de las empresas ha desarrollado su actividad con normalidad». Para la FER, esta escasa participación evidencia que la convocatoria «no ha contado con el respaldo de los trabajadores ni de las empresas de La Rioja».
PNV denuncia que dos jóvenes de las juventudes del partido han sido amenazadas cuando limpiaban pintadas en su sede en San Sebastián
El PNV ha denunciado que dos integrantes de Egi, las juventudes del partido, han sido amenazadas cuando limpiaban pintadas —firmadas por el sindicato LAB— y retiraban carteles que habían sido colocados en la fachada de la sede del Antiguo, en San Sebastián.
Una veintena de detenidos en Madrid durante una jornada de huelga marcada por los piquetes y protestas
La jornada de huelga general, convocada este miércoles en todo el país, deja un balance de 20 detenidos en la Comunidad por diferentes incidentes relacionados con las protestas y los piquetes informativos durante los paros.
Estas detenciones han tenido lugar en distintos puntos de la capital a lo largo de la jornada de huelga y han estado relacionadas con delitos de desobediencia, resistencia, daños o atentado a la autoridad, entre otros.
La huelga deja los puertos valencianos «prácticamente paralizados», según UGT y CCOO
La huelga general convocada este 11 de noviembre ha dejado los puertos de la Comunidad Valenciana «prácticamente paralizados», según han destacado representantes de los sindicatos UGT y CCOO.
Así, el secretario general de UGT PV, Tino Calero, ha manifestado que «la actividad portuaria está prácticamente paralizada, tanto en los puertos de Valencia como en el resto de infraestructuras de la Comunidad».
Radicales cortan la carrera de San Jerónimo en un intento de llegar hasta el Congreso
Varias decenas de manifestantes han cortado este miércoles la madrileña carrera de San Jerónimo en un intento de llegar hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados, una protesta que agentes de la Policía Nacional han frustrado.
Reabierto el Puerto de Tarragona tras registrar un 88,86 % menos de tráfico de vehículos
El Puerto de Tarragona ha reabierto sus accesos terrestres este miércoles por la tarde tras registrar un descenso del tráfico de vehículos por su interior del 88,86 % a causa del bloqueo de sus entradas por parte de trabajadores del metal durante la huelga general.
Interior contabiliza 653 incidencias en una jornada de huelga general con más de 40 detenidos en toda España
El Ministerio del Interior ha contabilizado 653 incidencias relacionadas con la huelga general de este 11 de noviembre, que ha dejado más de 40 detenidos en toda España, 28 de ellos en intervenciones realizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, según los datos recopilados hasta las 14.00 horas.
Por parte de Policía Nacional y Guardia Civil se han realizado 28 arrestos: once en Andalucía –cuatro en Málaga, cuatro en Almería y tres en Granada– y nueve en Madrid; también ha habido tres en la Comunitat Valenciana –uno en cada provincia, en Alicante, Valencia y Castellón–, dos en Zamora y uno en Navarra, Valladolid y La Rioja.
La huelga resuena en Madrid con piquetes y protestas pese a la relativa normalidad en servicios públicos
La huelga general por la vivienda y los salarios convocada para este 11 de noviembre ha resonado con piquetes, cortes de carreteras y la bajada de la actividad en un Madrid que ha mantenido la normalidad en los servicios públicos en una mañana marcada por la lluvia incesante.
El seguimiento de la huelga en los colegios de Escuelas Católicas se sitúa en torno al 1%
Escuelas Católicas ha informado de que, según los datos recogidos hasta el momento, el seguimiento estimado de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre entre el personal de sus centros se sitúa en torno al 1%.
Junta de Extremadura cifra en un 2,9% el seguimiento de la huelga en Administración General
La Junta de Extremadura ha cifrado en un 2,9% el seguimiento en Administración General de la huelga general convocada este miércoles, 11 de noviembre, cifra que rebaja al 0 por ciento en el turno de noche.
Asimismo, el Gobierno regional ha señalado que se han cumplido con normalidad todos los servicios mínimos que estaban decretados para esta jornada en cada una de las consejerías que componen la Junta de Extremadura.
El Gobierno de Cantabria eleva al 21,7% el seguimiento de la huelga en educación
El Gobierno de Cantabria ha elevado al 21,7 por ciento el seguimiento de la huelga general en el sector educativo, según datos actualizados a las 14.00 horas.
El ejecutivo autonómico había informado previamente que el paro en la educación no universitaria estaba siendo secundado por el 7,2% del personal del turno de mañana.
La huelga tiene seguimiento reducido en televisiones privadas y del 68% en RTVE y deja Canal Sur en negro 5 horas
La huelga general ha tenido un seguimiento reducido esta mañana en las grandes televisiones privadas, con un 5% de la plantilla de Atresmedia y un 6,2% de la de Mediaset España, secundando el paro en una jornada que ha dejado incidencias en cadenas públicas.
Canal Sur ha interrumpido sus emisiones y se ha quedado con la pantalla en negro, mientras que en RTVE se han registrado piquetes informativos y un seguimiento del 68%.
Yolanda Díaz reprocha al PP sus burlas sobre los sindicatos y traslada su apoyo a los trabajadores en huelga
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha trasladado su «respeto y apoyo» a los sindicatos y a los trabajadores que paran este 11 de noviembre, después de que el PP publicara una imagen creada con IA de sindicalistas comiendo gambas con el mensaje: «Se acerca el momento crítico de la huelga… el aperitivo».
La actriz Ester Expósito se suma en San Sebastián a la manifestación de CCOO y UGT
La actriz Ester Expósito se ha sumado este miércoles a la manifestación que los sindicatos CCOO y UGT han convocado en San Sebastián en el marco de la huelga general para reivindicar el derecho a la vivienda y salarios dignos.
Expósito, que se encuentra en Guipúzcoa rodando ‘La Regenta’, ha asistido a la manifestación junto al actor Carlos González (‘La bola negra’), que también participa en la película, una nueva adaptación del clásico de la literatura española de Leopoldo Alas, ‘Clarín’, dirigida por Mar Coll.
El IVAM permanece cerrado por el seguimiento del paro en el personal de taquillas
El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) ha cerrado las puertas este miércoles, 11 de noviembre, por falta de personal de taquillas, que ha secundado el paro.
Fuentes de la Consejería de Cultura han señalado a Europa Press que «todo opera con normalidad», excepto el IVAM. En este sentido, explican que no ha abierto por falta de trabajadores de taquillas, que no es personal de la Generalitat, sino de una empresa adjudicataria.
La huelga altera la programación de la TVG y de Radio Galega, con la caída de magazines
La huelga general convocada en todo el país para este miércoles 11 de noviembre ha afectado a los medios públicos gallegos, tanto a la TVG como a la Radio Galega, que han visto alteraciones en su programación.
Cancelados 85 vuelos en el Aeropuerto de El Prat a causa de la huelga general
El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha cancelado este miércoles 85 operaciones, entre salidas y llegadas, de las 734 programadas para la jornada debido a la huelga general por la vivienda, que también está afectando a sus principales vías de acceso.
Sira Rego critica la actuación policial: «Apalear a piquetes es inadmisible, con un Gobierno progresista mucho más»
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado la actuación policial contra los piquetes organizados con motivo de la celebración de la huelga general de este viernes, que ha calificado de «inadmisible» y, bajo un Gobierno progresista, «mucho más».
El seguimiento de la huelga general en las gerencias del Servicio Canario de Salud es del 5,44%, según Sanidad
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios para este miércoles ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 5,44% en el conjunto de categorías profesionales, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el de la Hospitalaria.
Abascal carga contra Sánchez por la huelga general: «Envía a sus sindicatos mafiosos contra los trabajadores»
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este miércoles contra el presidente, Pedro Sánchez, por la huelga general, y ha asegurado que el jefe del Ejecutivo «envía a sus sindicatos mafiosos contra los trabajadores y comerciantes».
El seguimiento de la huelga en hostelería es bajo a la espera del impacto en turno de cena
El seguimiento de la huelga general en el sector de la hostelería ha sido reducido esta mañana en los establecimientos del país, pero los sindicatos esperan que el paro sea secundado con más fuerza en los turnos del almuerzo y, en especial, de las cenas, por coincidir con las manifestaciones en las distintas ciudades.
El periódico de los acampados de Sol sigue vivo para reivindicar la huelga general
El periódico ‘La Lona’, elaborado por un grupo de activistas que participaron en la acampada de la Puerta del Sol, ha vuelto a las calles este miércoles con un nuevo número dedicado a reivindicar la huelga general del 11N y mantener vivo el espíritu de aquella protesta, que se prolongó durante 38 días.
Vox: la huelga la convoca el Gobierno y la secundan unos sindicatos a los que paga
El portavoz de Economía, Energía y Desregulación de Vox, José María Figaredo, ha afirmado este miércoles que la huelga general es una protesta «convocada por el Gobierno» de Pedro Sánchez y secundada por unos sindicatos que «reaccionan y responden ante quien les paga».
La manifestación por la huelga general en Cádiz se aplaza al domingo debido a la borrasca Charles
El Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha anunciado que la manifestación prevista para la tarde de este miércoles 11 de noviembre por la huelga general se ha aplazado al próximo domingo 15 de noviembre a las 12,00 horas debido a las circunstancias meteorológicas que se esperan en la capital con la llegada de la borrasca Charles.
Montero defiende la huelga y a los sindicatos frente a los «desprecios y ataques» de PP y Vox
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mostrado su apoyo a la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre, al mismo tiempo que ha defendido a los sindicatos frente a los «desprecios y ataques» que han recibido por dirigentes de PP y Vox.
La federación de transportistas denuncia presencia de clavos en la carretera, lanzados por los manifestantes
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha denunciado este miércoles la presencia de piquetes y grupos de personas que «están arrojando clavos y otros objetos punzantes» en la calzada de algunas de las carreteras del país con motivo de la huelga general de este 11 de noviembre.
La federación ha manifestado en una nota de prensa que estas prácticas no solo causan daños materiales en las flotas de transporte y paralizan la actividad económica, sino que multiplican el riesgo de que se produzcan accidentes de tráfico.
En este sentido, ha exigido la actuación inmediata del Ministerio del Interior y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que refuercen la vigilancia en la red de carreteras y detengan a los responsables de estos actos delictivos.
No obstante, ha aclarado que defienden y respetan el legítimo derecho a la huelga, pero ello «no ampara conductas que pongan en riesgo vidas humanas en la carretera».
Figaredo carga contra los sindicatos: «Han multiplicado por cuatro su facturación por su silencio»
El portavoz nacional de Vox de Economía, Energía y Desregulación, José María Figaredo, ha acusado a los sindicatos de «multiplicar por cuatro –de los ocho millones a los 32– la facturación» por su «silencio» desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa.
«Ningún autónomo, ninguna empresa, ningún trabajador ha multiplicado por cuatro sus ingresos. Los sindicatos sí y los sindicatos reaccionan y responden ante quien les paga, que es Pedro Sánchez», ha apuntado en declaraciones a los medios durante su visita al mercado de Mansilla de las Mulas (León).
En este foro, el dirigente de Vox ha reivindicado el papel de la gente que tiene «montado» su puesto en el mercado. «Si no abren, si no venden, no facturan. Esa es la realidad de España», ha añadido para criticar que los sindicatos «cobren subvenciones del PSOE» y se puedan quedar «de brazos cruzados» porque el dinero «llega».
«Pero eso puede cambiar», ha advertido para lo que ha apelado al voto a la formación en una campaña que comienza mañana con la pegada de carteles y en la que anima a «tener fe» en la España del «trabajo y del esfuerzo» para recuperar el «protagonismo y ser motor de crecimiento en España».
Tellado acusa a los sindicatos de prestar «el último servicio» y ayudar a Sánchez
El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, han calificado este miércoles en Huesca de “huelga preventiva” la protesta contra lo que considera “el próximo Gobierno de España” y ha acusado a los sindicatos de prestar “el último servicio” a Pedro Sánchez y a su Ejecutivo.
“La campaña empieza el viernes, pero la izquierda ha decidido adelantarla. Se ve que están un poco necesitados, un poco preocupados y para algunos partidos la campaña electoral ha arrancado hoy”, ha señalado.
Tellado ha atribuido a la movilización una finalidad electoral de cara a las elecciones del 29 de noviembre y ha acusado a los manifestantes de no movilizarse “contra la corrupción de ocho años del gobierno” y sí contra “quien tiene un proyecto”, refiriéndose al Partido Popular.
Orriols (AC) denuncia haber sido «agredida» mientras intentaba proteger una tienda de ser vandalizada
La alcaldesa de Ripoll (Girona) y líder de AC, Sílvia Orriols, ha lamentado que algunos manifestantes de la huelga general en la población la hayan «agredido» cuando ella intentaba impedir que vandalizasen un establecimiento abierto.
«Algunos de los ‘manifestantes’ me han agredido», ha dicho en un mensaje de X, y ha adjuntado una fotografía con una herida en un dedo.
Feijóo: «Sánchez me dio su teléfono pero después lo cambió y no me lo dijo»
«Sánchez me dio su teléfono. Después de Adamuz le escribí, pero no me daba doble check: y nos informaron de que el presidente había cambiado su número«, ha revelado Feijóo a Pablo Motos en El Hormiguero.