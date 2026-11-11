Los guardias civiles alertan que Marlaska no ha reforzado las patrullas ante la huelga: «Quieren caos»

Los guardias civiles alertan de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha reforzado las patrullas para la huelga general de este miércoles: «Quieren caos». Los agentes no dan crédito a esta gestión, ya que ante cualquier situación que afecte al orden público, se ha de reforzar la seguridad en las calles. Por ello, sostienen que si no se toman medidas para evitarlo, es porque «quieren que las calles ardan».

«No hay otra lectura que esa», «da la sensación de que quieren que todo salga mal y que la huelga produzca caos», concluyen las fuentes policiales consultadas. Y denuncian este «despropósito» que «deja vendidos» a los escasos guardias civiles que patrullarán, así como a la ciudadanía, sin la protección que deberían tener ante esta huelga general de 24 horas convocada por CCOO, UGT, CGT y el Sindicato de Inquilinas bajo el lema «Salarios, vivienda y precios».

Según ha podido saber OKDIARIO, «o no se han pedido agentes voluntarios para reforzar el servicio o se ha reforzado mínimamente porque no hay vehículos suficientes».

Por ejemplo, en zonas donde salen dos patrullas de guardias civiles, formadas cada una por dos agentes, este miércoles en algunas de ellas saldrá una más, pero es una medida «totalmente insuficiente», según los agentes consultados, ya que consideran que «deberían salir seis u ocho para cubrir tanto la huelga como las incidencias habituales». Y en muchas zonas ni siquiera podrán salir esas tres patrullas, sino las dos habituales, «ya que no hay vehículos policiales para poder prestar el servicio».

Una temeridad

Así afrontan la huelga en la Guardia Civil a lo largo y ancho del país, según informan a OKDIARIO desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, denunciando que es una «temeridad» y una «irresponsabilidad» no reforzar las patrullas por el 11-N.

Y no sólo ocurre en Seguridad Ciudadana, sino también en Tráfico. «Los refuerzos solicitados se limitarán a controles de alcoholemia y drogas, sin un incremento equivalente para atender otras incidencias que pudieran producirse en las carreteras», según indica esta asociación.

«Mientras que para otros acontecimientos de menor entidad se recurre habitualmente a servicios de refuerzo, en esta ocasión no se han solicitado voluntarios, pese a existir agentes dispuestos a prestarlos», critican desde la AUGC, y exigen que asuman responsabilidades tanto quienes tienen la competencia de disponer esos refuerzos como quienes, en su caso, impartan la orden de no realizarlos.

«El derecho de huelga y la actuación de los piquetes informativos deben convivir con la seguridad, la libertad de circulación y el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía», subraya esta asociación, indicando que «garantizar esa convivencia exigía planificación, medios y una presencia policial suficiente».

La anterior huelga general, celebrada el 14 de noviembre de 2012, se saldó con 142 detenidos y costó 1.000 millones a la economía, según la estimación de la CEOE con un seguimiento del 35%, sin contar los daños materiales. Actualmente, los comerciantes llegan a esta huelga en alerta tras los disturbios provocados el pasado 24 de octubre en Barcelona en la concentración promovida por Blocus, que se saldó con 130 detenidos, 76 de ellos menores, 15 policías heridos, 23 comercios vandalizados o saqueados, y daños en mobiliario urbano por valor de 36.000 euros.

«Los refuerzos se piden con 10 días o una semana de antelación para planificar los servicios. Sin embargo, en esta huelga se solicitaron este lunes, tan sólo dos días antes, pero sólo si hay vehículos para salir de patrulla», declaran a OKDIARIO desde la AUGC, denunciando la situación de caos que se prevé, con los agentes completamente desbordados.

Esta situación también se ha estado produciendo en la Policía en las protestas por la vivienda que se han venido produciendo en octubre. El sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía Nacional, ha acusado al Gobierno de ocultar a los agentes estas manifestaciones «para que no actúen». En concreto, denunció que las distintas delegaciones del Gobierno están dejando a los policías «a ciegas, sin órdenes de servicio, ante las protestas por la vivienda». Una decisión que este sindicato considera «absolutamente deliberada y con un interés político».

Cinco agentes en un vehículo

Marlaska ha anunciado este martes a bombo y platillo que el Gobierno de Pedro Sánchez «eleva a 740 millones de euros el presupuesto programado por el Ministerio del Interior para la mejora de las infraestructuras policiales», pero la realidad que se vive en algunos cuarteles es que no tienen los coches necesarios para que patrullen todos los efectivos, lo que está obligando a ir hasta cinco guardias civiles en un sólo vehículo, apretujados.

Dicha situación fue desvelada en exclusiva por OKDIARIO el pasado de enero, se corrigió ante aquella denuncia pública hecha por AUGC Granada y ahora vuelve a producirse, por lo que la asociación mayoritaria vuelve a destaparla para que se le ponga fin.

En algunos casos, la escasez de vehículos se debe a que los coches policiales están estropeados y «no se arreglan» o directamente porque no se les realiza el mantenimiento debido y presentan problemas de seguridad. Por ello, a los agentes afectados les ha sorprendido sobremanera el anuncio de este martes de Marlaska de esa partida millonaria, cuando ven que en los cuarteles «no se destina dinero para poner en funcionamiento los coches averiados».

Granada es una de las provincias donde en esta jornada de huelga general no podrán patrullar más efectivos de los habituales, precisamente por falta de vehículos. Según AUGC Granada, «se siguen acumulando vehículos en los acuartelamientos pendientes de reparaciones y cuestiones básicas de mantenimiento, reduciendo los medios disponibles para prestar servicio». De hecho, hay patrullas obligadas a patrullar a pie por carecer de vehículos, como está ocurriendo actualmente en comarcas interiores de la provincia.

«No se trata únicamente de las condiciones de trabajo de los guardias civiles, sino del deterioro de la seguridad ciudadana que conlleva disponer de menos patrullas operativas y de una menor capacidad de respuesta», destaca esta asociación.

En dicha provincia, en multitud de ocasiones salen un 30% menos de patrullas por carencia de vehículos. Cuando esto ocurre, salen cuatro agentes en un mismo vehículo, «reduciendo drásticamente las patrullas que puedan acudir a las incidencias».

Un ejemplo de esta precariedad es que en dicha provincia hay al menos cinco vehículos policiales sin frenos y llevan más de una semana inmovilizados, por lo que no se podrá aumentar la presencia policial durante la huelga. Así, como en otras tantas zonas del país, la vigilancia de los núcleos de población quedará en manos de las patrullas ordinarias, «sin un refuerzo acorde con las posibles necesidades de la jornada».

Desde la AUGC dejan claro que si este miércoles «alguna patrulla no puede acudir con la rapidez necesaria a un requerimiento, no será por falta de voluntad o compromiso de los agentes, sino por las limitaciones de medios y organización», que denuncia.