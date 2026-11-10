Huelga general del 11 de noviembre: estas son las calles de Madrid que sufrirán cortes de tráfico y retenciones mañana

Madrid se prepara para una jornada complicada de movilidad este miércoles 11 de noviembre con motivo de la huelga general de 24 horas convocada en España. Las manifestaciones y concentraciones previstas durante el día obligarán a establecer restricciones de tráfico en algunas de las principales arterias de la capital. El Ayuntamiento ya ha publicado los horarios y las zonas donde se esperan cortes de circulación, retenciones y modificaciones en los itinerarios de los autobuses de la EMT. Los conductores que tengan previsto desplazarse por el centro deberán extremar las precauciones, especialmente durante la mañana y a última hora de la tarde.

Las calles afectadas por los cortes de tráfico

Según la información publicada por el Ayuntamiento de Madrid, las primeras incidencias importantes están previstas entre las 11:30 y las 13:30 horas. Durante esa franja se contemplan restricciones y posibles cortes en el entorno de la plaza de Cibeles, uno de los puntos neurálgicos de la circulación madrileña. La presencia de manifestantes y los dispositivos policiales pueden provocar retenciones en las vías próximas, por lo que se recomienda evitar la zona si no resulta imprescindible atravesarla.

Sin embargo, será durante la tarde cuando se concentren las principales afecciones. Entre las 18:30 y las 22:30 horas están previstos cortes e incidencias en el paseo del Prado, la plaza de Cibeles, la calle Alcalá, la Gran Vía y la plaza de España. Se trata de algunos de los principales ejes de circulación del centro, por lo que las restricciones podrían repercutir también en las calles cercanas y en los itinerarios alternativos.

La manifestación de la tarde puede complicar la circulación

La movilización convocada en Madrid comenzará a las 18:00 horas en Atocha. La protesta forma parte de las reivindicaciones estatales por el acceso a la vivienda, la mejora de los salarios y la defensa de los servicios públicos.

La coincidencia de esta convocatoria con las restricciones anunciadas por el Consistorio hace prever una tarde especialmente complicada para los desplazamientos por el centro. No obstante, los cortes concretos dependerán del desarrollo de las movilizaciones y de las indicaciones de la Policía Municipal.

36 líneas de autobús de la EMT afectadas

Las consecuencias también llegarán al transporte público de superficie. Según los avisos de la EMT, entre las 18:30 y las 22:30 horas habrá modificaciones de recorrido y posibles retenciones en 36 líneas de autobús, entre ellas la 1, 2, 5, 9, 10, 14, 27, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 146 y 150, además del Exprés Aeropuerto.

Por la mañana, durante la concentración de Cibeles, serán 22 las líneas afectadas. Ante este escenario, el Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y evitar el vehículo privado en las zonas donde se desarrollarán las protestas. También conviene consultar las incidencias antes de iniciar cualquier desplazamiento.