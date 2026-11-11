Una huelga general ilegal para salvar a Pedro Sánchez

La huelga general que desde la pasada medianoche ha convocado el Gobierno de Pedro Sánchez —sí, el Gobierno—, utilizando como piquetes a UGT y Comisiones para tratar de impedir un Gobierno de derechas, es la quintaesencia del sectarismo y la mayor instrumentalización de los trabajadores de la historia de la democracia española. Puede afirmarse, sin género de dudas, que nunca los denominados sindicatos de clase se habían prestado a una maniobra tan indigna y bochornosa. Porque, no nos engañemos, el pretexto del problema de la vivienda, agitado de forma sectaria por el Sindicato de Inquilinas, y utilizado como excusa a dos semanas y media de las elecciones generales se cae por su propio peso y, en todo caso, el culpable sería Pedro Sánchez.

No hay precedentes de una huelga general convocada para evitar la alternancia en el Gobierno, por lo que, además de ilegal, por no responder a razones laborales, es profundamente antidemocrática.

En todo caso, la huelga general va a poner a prueba la capacidad de convocatoria de UGT y CCOO, apesebrados del Gobierno que van a quedar, por si había dudas, retratados. Porque ya está bien que estas terminales sindicales del sanchismo sigan disfrutando a destajo de ayudas públicas, subvenciones, bagatelas y demás tipos de mamandurrias con el dinero de todos los españoles. Ha llegado el momento de que se les acabe el chollo y haría bien el nuevo Gobierno que salga de las urnas en cerrarles el grifo. Porque, al fin y al cabo, ya sabemos que con un Ejecutivo de derechas no va a haber paz social, aunque les pase a UGT y CCOO la mano por el lomo, que es lo que desgraciadamente ha ocurrido en otras épocas.

Así que esta huelga general en apoyo de Pedro Sánchez debería marcar un punto de inflexión que acabe, de una vez por todas, con el sobeteo indecoroso a unos sindicatos que no están en la defensa de los trabajadores, sino en la rapiña galopante de los recursos públicos. Si quieren vivir del cuento, ya saben: que les contrate Ferraz.