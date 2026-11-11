Fichar no basta: el Gobierno pide a sus trabajadores del SEPE declarar que «no hacen huelga» para evitar descuentos

Los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Valencia que no secunden la huelga convocada para el 11 de noviembre de 2026 tendrán que realizar un registro adicional en la aplicación de control horario AEON TIMER para acreditar que están trabajando y evitar que se les apliquen los descuentos salariales correspondientes al paro.

La instrucción, firmada electrónicamente el 5 de noviembre por el director provincial obliga a introducir la opción «NO HUELGA» incluso a quienes ya hayan fichado su entrada y salida, y establece una ventana de apenas 15 minutos, entre las 10:00 y las 10:15 horas, para completar el trámite.

La exigencia afecta tanto al personal presencial como al que desempeñe sus funciones a distancia, en teletrabajo, incluidos los trabajadores designados para cubrir los servicios mínimos.

La orden, distribuida a todas las unidades de la Dirección Provincial de Valencia, establece que el registro específico será «obligatorio para todo el personal que se encuentre prestando servicios».

Las fuentes consultadas por OKDIARIO indican que el software AEON es para toda España el mismo. «Tenemos que hacer esto obligatoriamente de 10 a 10:15 de la mañana el día de la huelga; no sé quién va a atender al público en ese momento y recuerdo que el año pasado en verano ya tuvimos que hacer esto mismo, pero era un simulacro y accedimos tantos a la vez que se quedaba colgado», agregan.

La Administración ha justificado el procedimiento como un mecanismo para acreditar quién no secunda la convocatoria, aunque la fórmula elegida ha llamado la atención porque obliga a los empleados que trabajan a generar una anotación dentro del apartado de ausencias del sistema.

Las fuentes pulsadas remarcan que de esta forma el Gobierno de Pedro Sánchez puede hinchar artificialmente el porcentaje de seguimiento de la huelga en ese departamento oficial.

Paso a paso

La instrucción explica con mucho detalle para los trabajadores seis pasos para completar la operación. Primero hay que acceder a la plataforma interna con el usuario y la contraseña habituales; después, entrar en «Ausencias», seleccionar «Crear ausencia», elegir «No huelga» en el campo correspondiente, marcar «Todo el día» y comprobar que tanto la fecha de inicio como la de finalización corresponden al 11 de noviembre de 2026. El trámite concluye al pulsar «Añadir».

El aspecto más llamativo del procedimiento es su reducido margen temporal. Según recoge expresamente el documento, «La opción «NO HUELGA» únicamente estará disponible el 11 de noviembre entre las 10:00 y las 10:15 horas».

Además, advierte de que, una vez transcurrido ese periodo, «AEON TIMER no permitirá efectuar el registro, por lo que no será posible realizarlo posteriormente». No hay procedimiento de subsanación en caso de olvido, incidencia técnica o imposibilidad de acceder a la herramienta.

La Dirección Provincial aclara que la utilización del apartado de ausencias no significa que los empleados estén comunicando una ausencia laboral. Es una chapuza por el formato de la web. El propio documento oficial reconoce la peculiaridad de la operación y precisa que «La opción «NO HUELGA», aunque se encuentre configurada técnicamente en AEON TIMER como un tipo de ausencia, tiene exclusivamente la finalidad de acreditar que la persona no secunda la huelga y se encuentra prestando servicios, sin que tenga la consideración material de una ausencia laboral».

El registro adicional tampoco sustituye al fichaje ordinario. Quienes trabajen presencialmente deberán registrar su jornada mediante los mecanismos habituales, con entrada y salida, mientras que quienes estén en modalidad de trabajo a distancia tendrán que efectuar el correspondiente registro horario. La instrucción insiste en que ambos procedimientos son compatibles y que la autorización previa del teletrabajo no exime de marcar «NO HUELGA».

También se han establecido condiciones específicas para quienes tengan permisos o vacaciones. Los asuntos particulares, las vacaciones y las demás ausencias que puedan programarse previamente y coincidan con el 11 de noviembre deberán estar solicitados y, cuando corresponda, validados antes de esa jornada, de manera que figuren correctamente en AEON TIMER.

En cuanto a los servicios mínimos, la Dirección Provincial ha indicado que el personal designado deberá prestar sus funciones presencialmente durante toda la jornada. Sin embargo, tampoco estos trabajadores quedan exentos del registro adicional: «El personal designado para la prestación de servicios mínimos deberá efectuar igualmente el registro de NO HUELGA».

Descuentos salariales

La instrucción vincula el procedimiento con la posterior regularización de las nóminas. Una vez comprobados los datos de participación en la huelga, la unidad responsable de gestionar los salarios realizará los descuentos proporcionales correspondientes, de acuerdo con la normativa estatal.

Entre las disposiciones citadas figuran el Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Relaciones de Trabajo. La Administración también ha precisado cómo calcular el valor de la hora que servirá de referencia para aplicar las deducciones. Para ello remite a una ley presupuestaria que lo aclaró en 1991.

La paradoja queda resumida en el propio diseño de AEON TIMER: quienes acudan a su puesto, trabajen desde casa o cubran los servicios mínimos tendrán que entrar en el apartado de ausencias para declarar que no se han ausentado. Un trámite administrativo en un plazo de apenas quince minutos que, en una jornada de huelga, puede terminar teniendo una importancia mucho mayor que la de un simple fichaje.