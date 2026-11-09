Estamos en puertas de finalizar la precampaña electoral comenzada el pasado 6 de octubre, día en el que se publicó en el BOE el Real Decreto de convocatoria de las elecciones generales anticipadas. Final que dará comienzo a la campaña oficial este próximo viernes, para culminar en la «jornada de reflexión» del sábado previo al domingo electoral del 29-N. Lo inaudito es que las centrales sindicales de Unai Sordo y José María Álvarez hayan convocado una huelga general para este próximo miércoles. Es decir, una auténtica «huelga política general» contra la oposición. Que desacredita a ambas centrales sindicales, actuando como virtuales correas de transmisión de la coalición social comunista instalada en el gobierno. A cambio de subsistir, mantenidas por las crecientes subvenciones públicas, que les ha venido concediendo el sanchismo.

Es lamentable que hayan caído en ese descrédito ético, social y político, habiendo estado más de 8 años sin haber convocado ninguna. Incluso con un gobierno sin haber presentado ni un solo proyecto de presupuestos en toda la legislatura. Y ahora se acuerdan de que, por ejemplo, la vivienda es un problema importante para los trabajadores, sin haber hecho antes nada destacado al respecto.

Durante esta precampaña, salvo las del «CisTezanos» (publicadas), todas las encuestas ponen de manifiesto una rotunda derrota del sanchismo. Lo que ha llevado a Sánchez a colocar a Lula da Silva de Brasil y los demócratas de EEUU como referentes de la remontada electoral «progresista» que aspira a obtener el 29-N. Quizás por eso se habrá publicado que el brasileño que dio la victoria a Lula da Silva lo ha fichado Sánchez para su campaña. Es una información según la cual el citado —y tal parecería— que «oscuro» personaje montó una organización de miles de activistas para inundar las redes con mensajes para la ocasión. A Lula le funcionó, y ganó las elecciones el pasado 25 de octubre, derrotando a Bolsonaro Jr., que le venció en la primera vuelta.

En cuanto a los demócratas estadounidenses, baste reflexionar si un Partido Demócrata de los musulmanes, El-Sayed y Mamdani, puede convenir al interés general de España. Unos mapas de la Europa de 1950 y 2026 ponen de manifiesto que en la primera, las mezquitas apenas se contaban por unidades, salvo en los Balcanes, como herencia del Imperio Otomano. Mientras en la actualidad se estiman en más de 12.500 las mezquitas y salas de oración existentes. Lo mismo se puede aplicar a EEUU, pasando de apenas 15 mezquitas en 1950 a superar ampliamente las 3.000 en la actualidad.

Hoy, en la actual «sociedad de la información», la opinión pública se genera en base a la «opinión publicada», que actualmente, y para los jóvenes votantes, se refleja en el medio digital de las redes sociales. Habrá que estar atentos a la jugada, mientras Bolaños alerta de que pueden volver a haber «ministros fascistas». Para evitarlo, Sánchez anuncia su intención de blindar las pensiones en la Constitución, para lo cual ha tenido asimismo unos cuantos años. Actuando como si fuera el líder de la oposición frente a la ultraderecha gobernante. Apoyado en el empuje arrollador de Patxi López, que dice que «ganarán por goleada a los propagadores del odio».

Este martes se celebra en la Catedral de Toledo el funeral de Estado por las 69 víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda, al que Sánchez no tiene previsto asistir. Quizás, por cuanto parece que las ha olvidado, al no recordarlas ya en sus mítines. Además de que se declara públicamente como ateo, olvidando que el español es un Estado aconfesional, y que su identidad histórica y nacional es católica. Hace unos días colocó a su mujer en el centro de su campaña, con un apasionado beso entre ellos. Y bailando sólo, enfundado en una camiseta con el eslogan del momento: La Fuerza del Amor. Abandonado tras la tragedia de Urda, para ser sustituido —al dimitir Óscar Puente— por la Fuerza de la Gente y La Fuerza del País. Grabados igualmente en sus camisetas de campaña. Camisetas y eslóganes que, tras la huelga general, quizás sean impresas con La Fuerza de Sordo y Álvarez. Entre tanto, Canarias vuelve a padecer «la fuerza de las mafias de la inmigración ilegal». Contra «la fuerza de la ley».