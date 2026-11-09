Sánchez promociona la huelga general contra PP y Vox tras regar a los sindicatos con 32 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un video en sus redes sociales en el que alienta a seguir la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, 48 horas antes de su celebración. Sin mencionar expresamente la convocatoria sindical en España, Sánchez en una grabación de apenas dos minutos, apela al miedo porque «los derechos se pueden perder en un minuto» en el caso de que gobiernen PP y VOX.

El presidente del Gobierno, que ha regado con 32 millones de euros anuales en subvenciones a los sindicatos cada año en esta legislatura, habla en su video de las «conquistas colectivas», que nunca han cído del cielo y que fueron logradas por aquellos «trabajadores que salieron a la calle e hicieron huelgas».

Sánchez advierte de que todos los logros y derechos sociales que va relatando pueden desaparecer y ha señalado a «quienes presumen de tijeras y motosierras, prometen recortes, privatizaciones y sacrificios». Todo ello, mientras salpica el video de imágenes del presidente argentino, Javier MIlei, en solitario o acompañado por el líder de Vox, Santiago Abasacal; del estadounidense, Donald Trump, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En las 48 horas previas a la celebración de esa huelga general, cuyo seguimiento y desarrollo se presenta «incierto», según fuentes socialistas, Sánchez ha querido dar su «empujón» particular a la convocatoria.

En esta ocasión, es un empujón publicitario y de promoción a la convocatoria de las grandes centrales sindicales, CC.OO. y UGT. Sin embargo, Sánchez ha «empujado» económicamente a las centrales sindicales durante todo su mandato.

Concretamente, y en los 3 últimos años, ha mantenido una dotación de 32 millones de euros anuales (que no se ha revisado al no haber aprobado ni presentado siquiera los Presupuestos Generales del Estado) desde 2023. Entre UGT y CC.OO se han repartido más del 87% del total del presupuesto previsto para las centrales sindicales.