El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha desbarrado en sus ataques contra PP y Vox y ha asegurado que, si los partidos conservadores gobernaran en España, «puede volver a haber ministros ultraderechistas y fascistas». Así lo ha expresado en la presentación de la candidatura del PSOE de Madrid.

«Quiero llamar a los demócratas y a la gente que sabe que el 29 de noviembre no estamos hablando de quién gobierna, de una mera alternancia o no», ha indicado Bolaños, acompañado del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la secretaria general del Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa. Y ha añadido: «Estamos hablando de que en nuestro país, desde la dictadura, puede volver a haber ministros ultraderechistas y fascistas».

El objetivo, según el ministro de Justicia, es «evitar» la llegada de la ola de ultraderecha. «Es fundamental que el 29 nos movilicemos todos y sepamos que lo que nos estamos jugando en España es o bien seguir con una agenda de avances o que llegue un gobierno reaccionario con una agenda de recortes múltiples y masivos con motosierra, con lanzallamas o con lo que tengan en la mano», ha manifestado.

En contra de la «involución»

Por su parte, Marlaska ha parafraseado las palabras de Sánchez para decir que «la alternancia es positiva» pero «no la involución», ha recalcado. Y ha asegurado que «la derecha ya no oculta que es una única papeleta, y esa papeleta es una papeleta de involución», ha afirmado, en alusión al pacto que han hecho PP y Vox en las listas del Senado para retirarse de algunas circunscripciones.

Margarita Robles ha defendido que el PSOE tiene «un proyecto de España, un proyecto de ilusión, un proyecto de solidaridad, un proyecto de generosidad, un proyecto de empatía».

El mitin también ha contado con la presencia del ministro de Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López. El candidato socialista para la Comunidad de Madrid ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de llevar al PP a ser una «fotocopia de Vox» y de hacer «política para ultras» en lugar de la «política para adultos» que prometió al dejar la Xunta de Galicia.