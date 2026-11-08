El PSOE de Pedro Sánchez sigue manteniendo la primera posición en sus sondeos en Cataluña, pero la sorpresa de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre es el partido de Santiago Abascal. Vox se colocaría como tercera fuerza política, de acuerdo con los últimos trackings que ha recibido el PSOE, mientras que el Frente Amplio de Ada Colau se desploma de ser segunda fuerza política en 2023 hasta la sexta posición, si se cumplen las predicciones que manejan los socialistas en estos momentos.

Según han asegurado fuentes socialistas a OKDIARIO, el PSC, que es la marca que se presenta en Cataluña como «partido hermano» del PSOE, resiste aunque se resiente, tras estos tres años de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre sus previsiones, en estos momentos, contemplan la pérdida de 2-3 escaños con respecto a los 19 obtenidos en las últimas generales, aunque aspiran «a recuperar posiciones en campaña».

Lo que ha revolucionado a los estrategas y gurús de la campaña del PSOE es el ascenso de Vox, que se convierte en tercera fuerza política en Cataluña, por delante del PP, que le sigue de cerca, de Junts y del Frente Amplio. De acuerdo con los estudios que maneja el PSOE, Vox tendría consolidados 6 escaños (4 más de los obtenidos en 2023) y podría sumar alguno más en la pelea de los restos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Vox recibe trasvase de votos del PP, pero obtiene el apoyo de una buena parte de aquellos catalanes que se declaran votantes de la formación independentista Aliança Catalana, que lidera la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, y no concurre a las elecciones generales en España.

En segunda posición y con una gran subida con respecto a las elecciones de 2023, en las que obtuvo 7 escaños, está ERC, con su candidato Gabriel Rufián a la cabeza. De acuerdo con los estudios que manejan los socialistas, la formación independentista liderada por Oriol Junqueras se puede disparar hasta los 12 escaños (desde los siete obtenidos en 2023) si mantiene la progresión que ha llevado desde el momento en que se iniciaron los estudios demoscópicos en los cuarteles generales del PSOE.

Pese a estar por detrás de Vox en los sondeos, el PP mantendría su posición y los 6 escaños obtenidos en los comicios de 2023 en Cataluña, por delante también de Junts, la formación liderada por el ex presidente Carles Puigdemont, para la que estos sondeos proyectan una pérdida de alrededor de 2 escaños, con respecto a los 7 obtenidos en 2023.

El varapalo más duro se lo llevaría la formación de reciente creación, pero que se percibe como la continuidad de Sumar, el Frente Amplio. Con la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como cabeza de lista, el Frente Amplio está en la última posición, con dos escaños en toda Cataluña y ambos los obtendrían en la provincia de Barcelona. Estos pésimos augurios para la formación de izquierdas preocupan extremadamente a los socialistas, que no detectan síntomas de recuperación a su izquierda para buscar apoyos y alianzas de futuro.

Esta es la fotografía que manejan los socialistas en Cataluña, a menos de un mes de las elecciones y pocos días antes de que arranque la campaña electoral. Sin embargo, desde el PSOE esperan recibir nuevos datos, pasado el fin de semana y después de que Sánchez haya visitado Tarragona (donde prevén ser primera fuerza, igual que en Barcelona y Gerona).