Vox aconseja a sus candidatos moverse en coche en vez de en tren durante la campaña del 29-N: «No es seguro»

La desconfianza en el sistema ferroviario español ha llevado a Vox a tomar una decisión de cara a la campaña electoral del 29-N: sus equipos priorizarán los desplazamientos por carretera y evitarán utilizar el tren. «No es seguro», reconocen fuentes de la formación a OKDIARIO. Explican que los últimos accidentes y las incidencias en la red ferroviaria han obligado a modificar la planificación de los viajes electorales.

La formación de Santiago Abascal, que ha denunciado reiteradamente el deterioro de las infraestructuras ferroviarias, considera que no se dan las condiciones para viajar con normalidad en tren. Vox reclama sentar en el banquillo al ex ministro de Transportes, Óscar Puente, y exige una auditoría independiente que permita conocer el estado real de las vías y las inversiones que necesita la red ferroviaria.

La situación se agrava por el parón ferroviario que todavía persiste tras el accidente de Urda. La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía continúa interrumpida. Por el momento, el servicio ferroviario únicamente se sigue prestando en los tramos Madrid-Toledo y Málaga-Sevilla. Una situación que afecta directamente a la planificación de los desplazamientos electorales de los partidos.

La crisis tampoco se limita a las conexiones con Andalucía. La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona ha registrado nuevas incidencias esta semana. A estos problemas se suma la advertencia del propio Óscar Puente sobre el futuro de este corredor. El ex ministro reconoció que el Gobierno está estudiando la posibilidad de suspender temporalmente la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona cuando comiencen las obras de renovación de la línea. La posibilidad de cerrar el corredor durante las obras añade incertidumbre a una red ferroviaria que acumula incidencias.

Abascal, más de 22.000 km en un año

Abascal afronta esta nueva campaña después de un intenso maratón de desplazamientos que comenzó hace ahora un año en Extremadura. Desde entonces, el líder de Vox acumula más de 22.000 kilómetros recorridos por España, según una estimación de sus itinerarios electorales. La formación tiene previsto mantener esa misma estrategia territorial para el 29-N, aunque dando prioridad a los desplazamientos por carretera.

La posición de Vox contrasta con la defensa que ha hecho el Gobierno de la seguridad ferroviaria. La ministra y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha sostenido, pese a los 115 fallecidos en nueve meses, que el tren continúa siendo «el medio más seguro para viajar». Abascal, por el contrario, considera una «irresponsabilidad» animar a los ciudadanos a utilizarlo como si nada hubiera ocurrido.

«Lo irresponsable es decir a la gente que el sistema merece la confianza cuando no la merece», afirmó este miércoles el presidente de Vox cuando fue preguntado en Onda Cero, sobre si recomendaría a sus familiares viajar en tren. Abascal no quiso transmitir un mensaje de tranquilidad y reconoció que no les animaría a hacerlo.

Sus palabras contrastan también con las del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que volvería a subirse a un tren por «responsabilidad». La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, explicó este jueves que había optado por desplazarse en coche porque el tren «no le genera seguridad».

Dos provincias al día

Para la campaña del 29 de noviembre, Vox mantendrá la estrategia de proximidad que ha caracterizado sus anteriores convocatorias electorales. En Bambú tienen previsto que Abascal continúe recorriendo España en furgoneta, con una media de dos provincias al día durante buena parte de la semana. Un despliegue que se multiplicará con la participación de los portavoces nacionales y los candidatos autonómicos.

El objetivo de Vox es conseguir una movilización histórica en las urnas el domingo electoral y reforzar el contacto directo con los votantes. Es precisamente la consigna que Abascal trasladó al Comité Ejecutivo Nacional después de conocerse el adelanto electoral: recorrer el territorio y conseguir que el mensaje de Vox llegue a los ciudadanos «sin intermediarios».

Aunque en la dirección nacional evitan presentar la decisión como una orden general de abandonar el transporte ferroviario, los equipos están optando por el coche para organizar sus desplazamientos. Se trata de una recomendación que circula internamente entre los miembros de la formación. «Hay miedo», reconocen fuentes de Vox a OKDIARIO.

«La corrupción mata»

El accidente de Urda ha elevado la tensión política en torno a la gestión ferroviaria y ha convertido las críticas de Vox en uno de los ejes de su discurso electoral. La formación sostiene que la corrupción, el enchufismo y la utilización ideológica de las políticas energéticas han contribuido al deterioro de los servicios públicos. El lema «la corrupción mata», utilizado por los de Abascal para denunciar la gestión del Gobierno, ha adquirido una dimensión especialmente sensible tras los últimos accidentes.

La tragedia también ha golpeado directamente a las filas políticas. La ex ministra de Empleo, Fátima Báñez, falleció en Urda. El diputado nacional de Vox por Ciudad Real Ricardo Chamorro, junto con el portavoz de la formación en las Cortes de Castilla y León, vivieron el accidente en primera persona, al viajar en uno de los trenes que seguía el trayecto, y relataron lo sucedido a través de sus redes sociales.

En este contexto, el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos H. Quero, ha elevado todavía más el tono de las críticas al considerar que España se ha convertido en un «ex Estado en vías de subdesarrollo». El dirigente ha resumido el malestar de su formación con una expresión que Vox pretende convertir en uno de sus argumentos electorales: «Unos impuestos nórdicos y unos sistemas tercermundistas».