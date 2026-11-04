La expectación desborda a Abascal en Ciudad Real: megafonía de urgencia en la calle ante la avalancha de simpatizantes

Una imagen vale más que mil palabras: y en la Plaza Mayor de Ciudad Real no cabía ni un alfiler este miércoles en la convocatoria de medios de comunicación del líder de Vox, Santiago Abascal, tras la dimisión de Óscar Puente. Hasta el punto que Vox se ha visto obligado a instalar megafonía de urgencia ante la avalancha de simpatizantes, que acude de forma reiterada a las ruedas de prensa allá donde convoca su dirigente.

En el caso de Ciudad Real, han sido entorno a más de 3.000 personas que se han concentrado de forma espontánea en la calle para escuchar las respuestas de Abascal a la prensa.

«No es un mitin, pero muchas gracias por la asistencia», ha señalado Abascal al comienzo de su comparecencia donde ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien le ha exigido que dimita como máximo responsable de los sucesivas tragedias ferroviarias y del caos sistémico en España.

Abascal pone en la diana a Sánchez con Puente

En relación la dimisión y el relevo de Óscar Puente por Carlos Cuerpo, el presidente de Vox ha afirmado que «solo es un cuerpo más que se interpone entre Pedro Sánchez y el banquillo»: «La X de todos esos crímenes, traiciones y mentiras es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y nosotros no vamos a dejar de exigir su dimisión».

«Ábalos, Koldo, Cerdán, el fiscal general del Estado, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, los delegados del Gobierno en Ceuta y en Madrid, Paco Salazar, Montse Mínguez, el hermano del presidente del Gobierno, la esposa del presidente del Gobierno y ahora Óscar Puente», ha enumerado. «Pedro Sánchez se está escondiendo detrás de todos sus esbirros, ha añadido.

La ultra izquierda lanza huevos contra la prensa

El líder de Vox también ha denunciado la agresión sufrida a los periodistas que habían acudido a la cita y a los que una turba de antisistemas les han lanzado huevos con la intención de proyectar contra Abascal. «Esperemos la violencia deje tener cabida en nuestro país», ha señalado lamentando el incidente.

«Nuestra principal labor va a ser la de reconstruir todo lo que han destruido, la de levantar todo lo que han derribado y la de limpiar todo aquello que han ensuciado», ha sostenido defendiendo la necesidad de «recuperar la esperanza y la dignidad nacional», una tarea que ha situado también en Ceuta.

Tras el multitudinario respaldo a Abascal, en Vox han lanzado un mensaje de optimismo de cara al próximo 29 de noviembre: «Puede ser un gran día», han señalado desde la formación.

En este contexto, los de Abascal han lanzado una web dirigida a los españoles residentes en el exterior a fin de movilizar masivamente el voto y tejer una red de apoderados para vigilar la labor en los consulados, con el lema «para que cuando vuelvas, España siga siendo España».

«Los españoles que viven fuera de nuestras fronteras no pueden ser ciudadanos de segunda. Su voz, sus preocupaciones y su voto son fundamentales para el futuro de España», destacan tras su ofensiva judicial contra el fraude de la Ley de Nietos, paralizada parcialmente por el Tribunal Supremo.