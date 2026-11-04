Abascal promete limpiar la Administración: «Hay que eliminar a todos los políticos de los puestos técnicos»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha prometido este miércoles despolitizar la Administración pública si gobierna: «Hay que eliminar a todos los políticos de los puestos técnicos», poniendo como evidencia la funesta gestión del ya ex ministro de Transportes, Óscar Puente, tras los accidentes ferroviarios que suman en menos de un año 115 víctimas mortales.

La larga lista de organismos e instituciones politizadas durante las dos legislaturas de Pedro Sánchez en Moncloa será una de las prioridades de Vox. «Nosotros nos hemos atrevido a decir que la corrupción mata, que el fanatismo ideológico mata, y hay que hacer una revisión completa para restaurar y recuperar algo que era una joya de la corona», ha señalado en referencia al AVE.

«Lo primero que hay que hacer es una auditoría completa de cuál ha sido la inversión en las infraestructuras ferroviarias durante todos estos años. Conocer exactamente cuál es el estado de las vías, el estado de los sistemas de seguridad, conocer exactamente por qué ha ocurrido Adamuz, por qué ha ocurrido el accidente de Urda», ha añadido.

Vox promete eliminar el enchufismo político

Abascal, ha denunciado el «sinfín» de vínculos partidistas y gubernamentales en la designación de puestos en empresas públicas y compañías estratégicas. Desde el Tribunal Constitucional –con Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general con J. L. R. Zapatero–, la Fiscalía General del Estado –con la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, y después con Álvaro García Ortiz– o el Consejo de Estado –con nombramientos de ex dirigentes socialistas y ex ministras, como Magdalena Valerio y Carmen Calvo–.

Pasando por los organismo de seguridad, estadística y supervisión, como Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) –con José Félix Tezanos, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal del PSOE antes de asumir su presidencia–. Así como del Centro Nacional de Inteligencia –con el nombramiento de personal vinculado al Ministerio de Defensa, como Paz Esteban y Esperanza Casteleiro–.

Por ejemplo, los medios de comunicación públicos, como los nombramientos de la reconocida militante del PSOE, Concepción Cascajosa, en la presidencia interina de RTVE; del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Sánchez, y un largo etcétera al que habría que añadir los destinos diplomáticos para recolocar a antiguos miembros de su Gobierno, al que ha hecho referencia el líder de Vox.

El coste sanchista de la corrupción y la sobrerregulación

Para Abascal eso es «corrupción política» cuyo coste es inasumible para el Estado, ha sostenido en una entrevista en Onda Cero este miércoles. El líder de Vox ha hecho referencia a El catálogo de la corrupción y la opacidad sanchista, un estudio reciente elaborado por Diego Sánchez de la Cruz, a cargo del prestigioso Instituto Juan de Mariana, que ha cifrado en 5.432 millones de euros la factura pública en torno a las 22 tramas de corrupción de ámbito nacional al PSOE investigadas judicialmente.

Preguntado por su propuesta electoral sobre las pensiones y cómo llevar a efecto la prioridad nacional, Abascal ha respondido que «el coste de la corrupción es lo que pone en peligro las pensiones», asegurando que si Vox está en el poder «las pensiones se pagarán». Para ello, el dirigente alerta de la necesidad urgente de sanear la economía, dando prioridad a los españoles y despolitizando las instituciones.

«Las pensiones están en riesgo únicamente con la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Las pensiones están en riesgo con un Gobierno que asedia fiscalmente a los españoles, a la economía privada, que es la que al final tiene que sostener el sector público», ha señalado, cifrando en «70.000 millones de euros el coste de la sobrerregulación en España, apoyándose en un informe del citado Instituto Juan de Mariana.

«Muchas personas que llevan trabajando muchos años han visto la evolución de la burocracia, del papeleo, muchas veces ligado a políticas ideológicas verdes, agenda 2030, género, etcétera, que afecta al campo o a la industria. Creo que de eso hay que hablar», ha señalado.