El PSOE miente: el gasto por viajero en trenes cae un 16% desde que Sánchez es presidente

El gasto por viajero en trenes de Alta Velocidad ha caído un 16% desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Pese a que el PSOE ha aumentado la partida presupuestaria destinada a infraestructura ferroviaria, lo cierto es que no ha sido acorde con el aumento exponencial de viajeros y trenes.

Este domingo, el PSOE ha reanudado su actividad en redes sociales tras el luto institucional. Y lo ha hecho sacando pecho de su gestión al frente del Ministerio de Transportes, comparando la inversión en trenes con la que destinó el ex presidente Mariano Rajoy en su último año de legislatura.

Si bien es cierta la cifra que publica el PSOE: Mariano Rajoy en 2017, destinó en infraestructura ferroviaria de 1.747 millones de euros, no es verdad que el aumento del presupuesto del PSOE signifique una mayor inversión, teniendo en cuenta que cuando el popular gobernaba el número de viajeros era notablemente menor y además tampoco estaban operativas las nuevas compañías de Ouigo e Iryo.

Ouigo comenzó a operar en España en mayo de 2021 e Iryo lo hizo en noviembre de 2022. La llegada de ambas compañías ha multiplicado la oferta de servicios y plazas en los principales corredores de alta velocidad.

La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) constató que las frecuencias diarias por sentido en los tres corredores liberalizados pasaron de 76 en 2019 a 118 en diciembre de 2023, mientras que la oferta de plazas creció un 60%. En 2024, cerca de 40 millones de viajeros utilizaron los servicios comerciales de alta velocidad, un 77% más que cinco años antes.

La cifra real de la evolución del mantenimiento por viajero de alta velocidad deja en evidencia la gestión del PSOE al frente del Ministerio de Transportes con Óscar Puente como sucesor de José Luis Ábalos, en prisión provisional por amañar contratos. El gasto de mantenimiento por pasajero ha disminuido aproximadamente 16% en términos nominales, pese a su aumento del gasto de mantenimiento del 48,65% de Sánchez, que daría lugar comparar la inversión de Rajoy a los 4.696 millones de 2025.

El PSOE ha obviado en su balance que la liberación de la red de transportes de Alta Velocidad, ha incrementado un 77% los usuarios entre 2019 y 2024, frente al 48% del aumento en mantenimiento. Pese a ello, y con 115 muertos en menos de un año en los dos trágicos accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), los socialistas han sacado pecho de su gestión.

«Invertimos más que Rajoy», ha publicado el partido en sus redes sociales para defender la política de inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez al frente del Ministerio de Transportes, con Óscar Puente a la cabeza y su antecesor, José Luis Ábalos, en prisión provisional.

Cabe añadir que desde que comenzó la legislatura, Sánchez ha prorrogado los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, casi cuatro años funcionando con las últimas cuentas aprobadas y sin presentar a tiempo los de 2027. España ha terminado esta legislatura sin aprobar nuevos Presupuestos, algo inédito en la historia democrática.