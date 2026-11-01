Óscar Puente tiene un discurso para los micrófonos y otro para el Gobierno. Mientras en su comparecencia de este viernes en la sede de Transportes se envolvió en la responsabilidad y en el deber de «dar la cara», en privado el ministro ha sido mucho más desaprensivo sobre las razones por las que no piensa abandonar el cargo tras el accidente ferroviario de Urda. «No dimito porque, si lo hago, parece que me voy porque asumo que soy culpable», es el mensaje que Puente ha transmitido al Gobierno, según ha podido saber OKDIARIO.

Puente muestra un rostro mucho más descarnado ante los suyos que la cara de cordero degollado con la que se presentó el viernes en una rueda de prensa en la que parecía que la única víctima era él. Lo único que le importa es evitar que su salida se interprete como un reconocimiento de culpa en la peor tragedia ferroviaria desde Angrois. Una preocupación que, en público, el ministro sólo dejó asomar entre líneas: «No voy a permitir que se confunda la exigencia de responsabilidades con la necesidad de encontrar rápidamente un culpable», llegó a decir, antes de lamentar «los prejuicios de culpabilidad que ya se me están atribuyendo».

Ese temor explica también el empeño del Ministerio en situar el origen del siniestro en el centro de control de Atocha. Si la responsabilidad recae en un fallo puntual de un operador, la gestión política queda a salvo. Si la investigación apunta al sistema, la factura llega directamente al despacho de Puente. Las advertencias sobre el sistema se acumulaban desde hace meses: la ex presidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria alertó en el Senado de que seguía obsoleto pese a que su actualización debería haber concluido hace casi un año, la directora general de Ouigo hizo lo propio y el CEO de Iryo en España llegó a denunciar que los fallos paralizaban sus trenes.

En público, Puente admitió que llegó a poner su cargo a disposición de Pedro Sánchez y que el presidente le respaldó por considerar que cesarle sería «injusto». Un blindaje que se entiende en clave electoral: a menos de un mes de las elecciones, la caída del ministro equivaldría a admitir el fracaso de la gestión ferroviaria. en plena campaña. Y más aún cuando Urda llega solo nueve meses después de Adamuz, donde murieron 46 personas, también con Puente al frente de Transportes.

El ministro despachó la presión como una ofensiva partidista. «No voy a dimitir por lo que diga la oposición», zanjó. Pero el cerco ya no es solo de PP y Vox. Alberto Núñez Feijóo apuntó directamente a Sánchez: «Quien ha faltado a su deber de gestionar con seriedad el Ministerio de Transportes tiene que cargar con ello. Ahora bien, quien lo ha nombrado y lo ha mantenido con más motivo». Ada Colau, candidata de Frente Amplio, confirmó que han trasladado a Moncloa la petición de dimisión. Junts, por boca de Míriam Nogueras, dio por sentenciada su continuidad y exigió que sea Sánchez quien comparezca. UGT habla de la mayor crisis de confianza en la historia del AVE y CSIF denuncia un sistema fallido.

Puente resiste con un único salvavidas, el de Sánchez, y con una convicción que ya no oculta en privado: marcharse sería declararse culpable.