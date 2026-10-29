Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz: «El tren hoy es inseguro, peligroso, dicho por personal técnico ferroviario…»

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper, advirtió el 8 de octubre de este mismo año 2026 que «El tren hoy es inseguro, peligroso, dicho por personal técnico ferroviario».

El grave accidente ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) se ha convertido en el segundo accidente ferroviario de Alta Velocidad en este año. El choque producido entre un tren de AVE y un convoy de Iryo ha dejado un escenario «dantesco» donde hay al menos 68 personas fallecidas y 183 heridos. Desde el pasado 18 de enero, donde en Adamuz 48 personas perdieron la vida y 292 sufrieron heridas, el estado de la red ferroviaria y su seguridad se ha instalado en los debates televisivos y políticos del panorama nacional.

«Miedo y preocupación»

El 8 de octubre, en una de las salas de congreso, se reunieron asociaciones de víctimas de accidentes ferroviarios de los últimos 25 años. Mario Samper, en representación de su asociación, quiso expresar su «miedo y preocupación» por «que algo» volviese a ocurrir debido a la experiencia que desgraciadamente habían adquirido tras el accidente de Adamuz.

«Desde Adamuz no se ha hecho nada» es como dibujaba Samper la realidad de la gestión del Gobierno Central en materia del ferrocarril, apoyándose en que «nos lo ha confirmado el director general de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria». La cuestión de que ocurriese «este y muchos más accidentes» es «lógica» pura si se mantiene el mal estado de las vías y no se modifica la gestión actual, afirmaba el director de la asociación en Horizonte.

«Tenían paralizar la red ferroviaria de Alta Velocidad»

«Le trasladamos al ministro de Transportes, al Consejo de Ministros y al presidente del Gobierno que tenían paralizar la red ferroviaria de Alta Velocidad» declaraba el 8 de octubre Samper. Ante la inactividad por parte de los responsables, el presidente y su asociación decidieron sugerir a los ciudadanos que «no se monten en un tren». En su intervención destacó que trabajadores del personal técnico ferroviario advertían que el tren a día de hoy «es inseguro y peligroso».

«A nosotros a modo de ruleta rusa nos tocó, pero le puede tocar a cualquiera», explicaba durante su intervención el presidente. Después de más de nueve meses del anterior accidente de magnitudes similares, reclamaba que «la situación sigue igual, corremos el mismo riesgo».

En tan sólo 20 días, las advertencias de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz se materializaron en una desgracia que, como apuntan muchos, «era evitable».