Nacho Abad rompe a llorar por el accidente de tren en Toledo: «Mi hijo me ha dicho por favor papá, este fin de semana no vayas a Marbella en tren»

Después de horas cubriendo desde el programa de En Boca de Todos el accidente de Urda, Nacho Bad no ha podido seguir conteniendo las lágrimas al final del programa. Durante la mañana, su programa ha servido como un canal donde familiares de personas desaparecidas han podido reportar las desapariciones. Sin embargo, las noticias de última hora, los testimonios de heridos, los casos de hijos buscando a sus padres han removido los sentimientos de todos los españoles, incluido el del conductor del programa, Nacho Abad.

Tras conocer la última hora antes de finalizar su programa a las 13:55, donde confirmaban que la cifra de fallecidos ascendía a 64 personas, sumado al mensaje de su hijo, han roto por completo a Abad. «Mi hijo me ha dicho por favor, papá, este fin de semana no vayas a Marbella en tren’» relataba el periodista entre lágrimas.

¡Nos vamos! Seguimos muy pendientes de las nuevas actualizaciones de esta tragedia. Mañana seguiremos informando. 🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @Nacho_Abad

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Los casos del accidente de Urda

Iñaki, pasajero de uno de los vagones que descarriló del tren IRYO, contaba su historia en el programa: «Es una suerte estar vivo». La imagen de su rostro y las manchas de sangre en su camisa, sumado a su testimonio, dibujaban lo que cualquier testigo del accidente vivió.

Otro de los pasajeros, Joaquín Torres contaba la cruel situación que vivió durante el accidente. «Tenía mucho frío», contaba sobre cómo agarró la mano de una mujer de su coche que tristemente falleció en el momento.

Nicolás, amigo de María Giménez, hablaba con Nacho Abad para reportar la desaparición de su amiga que viajaba en el vagón 8 del AVE. También se reportaba la desaparición de la ex ministra de Trabajo, Fátima Báñez. A esto se suman los testimonios de lo que sintieron los pasajeros en el momento del impacto: «Noto un frenazo en seco, nos comemos el Iryo y vemos a una compañera volando». La angustia por el desconocimiento real de la situación se palpaba en el programa, sabiendo que el tiempo es crítico para el rescate de los posibles atrapados entre los hierros del accidente.