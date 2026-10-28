Iñaki, herido en el accidente de tren de Urda: «Doy las ‘gracias’ a Óscar Puente, a ver si ahora vuelve a reírse de nosotros en las redes sociales»

Iñaki ha sido uno de los pasajeros heridos que viajaban en el tren IRYO con destino Sevilla esta mañana 28 de octubre. Tras vivir un infierno, siendo exactamente pasajero del coche dos del IRYO, uno de los que han descarrilado, ha declarado el «dantesco» escenario que ha vivido. Al salir de su vagón, fue capaz de ver descarrilado el otro coche que también descarriló de su tren. Pero durante su declaración no fue capaz de describir lo que vio debido a la magnitud del accidente.

«Dando gracias a Dios y a nuestro querido ministro», declaraba Iñaki en un primer momento cuando Nacho Abad, conductor del programa En Boca de Todos, daba «gracias a Dios» porque estuviese bien.

«No tengo ira, es simplemente darle las gracias, para que ahora se ría en redes sociales de nosotros, después de este segundo accidente que ha tenido, a ver si tiene un poquito de vergüenza» declaraba el herido. Su irónico agradecimiento fue en relación al video que protagonizó el ministro Óscar Puente hace una semana con Marc Giró en La Sexta. En el video bromeaba sobre los accidentes ferroviarios en el show televisivo.

«Que las urnas pongan a cada uno en su sitio»

«No estoy diciendo nada, ni le insulto, simplemente agradecerlo por los momentos que estamos viviendo aquí», señalaba Iñaki, que a pesar de haber estado en peligro de muerte decidió mantener la compostura y hablar del accidente. A pesar de que Nacho Abad le permitió decir lo que pensase en ese instante, aunque no fuese «el momento», Iñaki coincidió con el presentador: «Nos tenemos que contener, no es el momento, aunque le diría mil cosas».

Para terminar con el breve inciso de nombrar al ministro en su entrevista, ya que la mayor parte habló de su caso y su experiencia en el vagón que descarriló, quiso dejar un mensaje final: «Espero que las urnas pongan a cada uno en su sitio».

Un ministerio marcado por la polémica

En la mente de muchos españoles no se quedó sólo grabado el sketch televisivo en la Sexta, donde se le acusaba de una «absoluta falta de sensibilidad» con las víctimas del descarrilamiento de Adamuz. En el propio programa fue preguntado de forma seria por los retrasos y el caos diario del Cercanías y Media Distancia. El ministro justificó la situación por la antigüedad de la flota de trenes. «Necesitamos trenes nuevos y acabar las obras y, mientras tanto, vamos a sufrir un poco», afirmó en el show televisivo Óscar Puente.