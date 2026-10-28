Óscar Puente: edad, quién es, estudios, su mujer, sus hijos y las polémicas que han marcado su trayectoria política

Óscar Puente Santiago es una de las figuras más conocidas del Gobierno de Pedro Sánchez. Nacido en Valladolid en 1968, llegó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en noviembre de 2023 después de ocho años como alcalde de su ciudad natal. Su trayectoria combina su formación como abogado, su carrera dentro del PSOE y una presencia destacada en el debate público. Su actividad en las redes sociales, algunas declaraciones y las críticas recibidas por la gestión ferroviaria han situado su nombre en el centro de distintas controversias políticas.

¿Qué edad tiene Óscar Puente y cuál es su trayectoria?

Óscar Puente nació el 15 de noviembre de 1968 en Valladolid. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y cuenta con un máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera. Antes de dedicarse plenamente a la política, ejerció como abogado entre 1995 y 2015.

Su carrera institucional comenzó en el Ayuntamiento de Valladolid, donde fue concejal desde 2007. En 2015 se convirtió en alcalde y permaneció en el cargo hasta 2023. Ese año obtuvo un escaño en el Congreso de los Diputados y, en noviembre, fue nombrado ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, cargo que mantiene actualmente.

Su mujer, sus hijos y su vida familiar

En el ámbito personal, Óscar Puente tiene tres hijos. Sus dos hijas mayores, Carmen e Isabel, nacieron de su anterior matrimonio con Laura Soria Velasco, con quien estuvo casado durante 18 años. Posteriormente, inició una relación con la empresaria Yasmina Cerdá Gregori.

En mayo de 2025, el ministro anunció el nacimiento de su tercer hijo, Óscar, el primero que tiene con su actual pareja. Óscar Puente también ha compartido públicamente algunos recuerdos de su vida familiar. En una entrevista concedida en octubre de 2026, explicó que permaneció en casa de sus padres hasta los 32 años y que, durante el primer año de su matrimonio, vivió allí con su entonces esposa mientras terminaban las obras de su vivienda.

Las principales polémicas de Óscar Puente

Una de las controversias más conocidas se produjo en mayo de 2024, cuando sus comentarios sobre el presidente argentino, Javier Milei, provocaron un cruce de declaraciones entre ambos gobiernos. Puente aludió a la posibilidad de que Milei hubiera consumido sustancias durante una intervención pública, unas palabras que generaron una respuesta del Ejecutivo argentino y críticas de dirigentes de la oposición española.

Su actividad en la red social X también ha protagonizado numerosos enfrentamientos políticos. El ministro suele responder públicamente a críticas y mensajes relacionados con su gestión, una forma de comunicación que ha recibido tanto apoyos como reproches.

En el ámbito ferroviario, su gestión ha sido objeto de críticas por parte de distintos grupos parlamentarios debido a las incidencias del servicio y a los accidentes registrados en la red. El Senado ha aprobado varias reprobaciones contra él, incluida una en febrero de 2026 relacionada con la situación ferroviaria y los accidentes de Adamuz, Rodalies y Urda y Los Yebénes. Estas votaciones reflejan el desacuerdo político sobre su gestión, pero no constituyen por sí mismas una resolución judicial sobre responsabilidades.

Un ministro bajo el foco público

Desde su llegada al Gobierno, Óscar Puente ha mantenido un perfil público activo y una presencia frecuente en el debate político. Su trayectoria al frente de Transportes, sus intervenciones en redes sociales y las controversias relacionadas con el ferrocarril han contribuido a convertirlo en uno de los miembros del Ejecutivo con mayor exposición mediática.