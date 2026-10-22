Óscar Puente se ríe del caos ferroviario: «Nos toca sufrir un poco»

El primer invitado de esta semana en Cara al show ha sido Óscar Puente. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha visitado el programa presentado por Marc Giró para analizar los temas candentes de la agenda pública, poniendo el foco en las últimas incidencias ferroviarias y en la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre. En concreto, ha tenido el mal gusto de burlarse del caos ferroviario español asegurando: «Nos toca sufrir un poco».

Puente sobre sus ataques en redes sociales

«Uno de los miembros más famosos y polémicos del Gobierno», ha dicho Giró para presentar al ministro. Acto seguido, el presentador le ha preguntado al invitado sobre la actividad del político en Twitter (ahora X) .»Tardo muy poco en contestar. Mi mano izquierda se va hacia el móvil y lo primero que hago es abrir (la red social)».

«¿Cuántos tuits puede llegar a publicar en un día?», le ha preguntado Giró. «Depende, entre 12 y 20. Es poco. Tengo capacidad creativa para más, pero me contengo. Mi Twitter no lo toca nadie. Solo yo». Recordemos que el ministro ha llegado a insultar directamente a políticos de la oposición como Isabel Díaz Ayuso.

Puente ha reconocido que no se arrepiente de ningún insulto que haya escrito en redes. «Es defensa propia», ha argumentado el político del PSOE. «Mi Twitter no me toca nadie. Solo yo·». Cuando le han preguntado por todos los insultos que ha soltado en redes, Puente ha confesado que nunca se ha arrepentido. Es más, Marc Giró le regaló un libro de insultos en lengua española escrito por Luis María Anson.

Puesto que, además de asegurar que jamás ha ido a terapia, ha admitido que fue consultado por Sánchez para celebrar las elecciones del próximo 29 de noviembre y que votó a favor.

Puente habla del accidente de Adamuz

Sobre el accidente ferroviario de Adamuz (que se cobró 46 muertos), Puente ha dicho: «Es una investigación que todavía está cerrada y que depende de un organismo absolutamente independiente, que es la agencia de investigación de accidentes y que está al margen completamente del ministerio. Yo ya dije que era una investigación que llevaría tiempo por una cuestión de preferentes. Es un accidente tremendamente complejo».

Las excusas de Puente sobre los problemas con los trenes

Cuando Giró le ha preguntado qué le diría a los consumidores de los trenes que sufren retrasos y averías cada día, Puente ha contestado: «Estamos inmersos en un proceso de cambio en el que hay muchísima obra. Tenemos trenes muy viejos. Empiezan a llegar los trenes». El ministro ha añadido que los convoyes se están sustituyendo» y que la llegada de nuevos trenes, junto con la finalización de las obras, será clave para mejorar el servicio. «Necesitamos trenes nuevos y acabar las obras y, mientras tanto, vamos a sufrir un poco». Mientras, admitía que un tren, hace poco, se quemó.