El Óscar Puente más machista rebuzna contra Ayuso: «Es una persona miserable y malvada, tiene las entrañas negras»

El ministro de Transportes ha hecho viernes gala una vez más de su exquisita mala educación en un mensaje lleno de exabruptos machistas contra una de sus dianas preferidas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un mensaje de respuesta a la decisión de Ayuso de cerrar la madrileña estación de Sol por su insalubridad, el ministro le dedica varios epítetos, de esos que son soeces hasta en las barras de los bares.

No sólo eso, sino que su comentario rezuma bilis.»Es una persona miserable y malvada. Jode a los usuarios del transporte público única y exclusivamente por maldad. Tiene las entrañas negras».

Mayor elocuencia machista no cabe en apenas dos frases con las que el doberman del gobierno sanchista queda una vez más retratado.