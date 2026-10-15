La Comunidad de Madrid exige al delegado del Gobierno desmantelar la acampada de Sol por «las graves condiciones de salubridad»

La Comunidad de Madrid, por mediación del consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha exigido al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ejerza de inmediato sus competencias y levante la acampada para restablecer la normalidad en la Puerta del Sol.

Jorge Rodrigo ha reclamado en una carta al delegado del Gobierno en Madrid que actúe «de forma inmediata para desmantelar la acampada instalada en la Puerta del Sol» y «devolver la normalidad a este enclave estratégico» y a la estación de Metro asociada. La misiva es continuación de otra enviada el 13 de octubre y se centra en las graves condiciones de salubridad que la acampada está provocando en la estación de Sol. Para respaldar su reclamación, el consejero adjunta dos informes técnicos:

Un informe ambiental de Laboratorios Himalaya, basado en muestreos del día anterior. Concluye que los valores detectados son «compatibles con la presencia, acumulación y fermentación de orines, con mayores concentraciones en los pozos de ventilación». Explica el «proceso de fermentación ureal» (descomposición de la urea por bacterias) y advierte de la generación de gases, vapores y aerosoles tóxicos y neumotóxicos en un espacio cerrado con poca ventilación. Incluye además recomendaciones de protección para los trabajadores que deban realizar la limpieza y desinfección.

Un informe de Metro de Madrid SA que subraya la necesidad de «garantizar el acceso a los pozos y pórticos de ventilación para su limpieza y desinfección». La acumulación de orina, suciedad y residuos orgánicos exige el uso de vehículos industriales especializados (camiones de aspiración y equipos de limpieza) que retiren los residuos hacia el exterior sin contaminar el interior de la red. Advierte del riesgo de que la contaminación se propague a otros puntos del Metro si no se interviene.

El consejero insiste en que la presencia de la acampada impide materialmente estos trabajos imprescindibles. No se trata solo de una actuación puntual: es necesario asegurar el acceso permanente a estas instalaciones técnicas para el mantenimiento ordinario de un servicio público esencial.

Por todo ello, Jorge Rodrigo apela «al sentido de la responsabilidad del Delegado del Gobierno», afirma que su inacción pone en riesgo la seguridad de miles de usuarios de la estación de Sol y le solicita que ejerza de inmediato sus competencias, levante la acampada y restablezca la normalidad.