Un español habla sobre la acampada de Sol y las redes estallan: «Creo que esto que los que se está haciendo en Madrid es algo que deberíamos haber hecho hace ya tiempo»

Cientos de jóvenes siguen acampados en Sol mientras Pedro Sánchez sigue intentando sacar votos de un problema con la vivienda que su propio Gobierno ha generado. Un joven se ha hecho viral después de analizar los problemas que viven los españoles fruto de las últimas políticas de un aparato socialista que busca la remontada en las elecciones del 29 de noviembre, intentando calentar las calles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las declaraciones virales de este joven.

La última maniobra de Pedro Sánchez para buscar el milagro en las elecciones ha sido posicionarse del lado de los españoles que tienen problemas para poder costearse una vivienda después de más de ocho años de gobierno socialista en nuestro país. Uno de los muchos deberes de este Ejecutivo ha estado en la vivienda y a última hora se ha sacado dos decretos leyes de la manga para rascar unos votos.

Además, después de recibir el «no» de PP, Vox y Junts en el Congreso, ha disuelto las Cortes para que estas dos nuevas leyes en materia de vivienda puedan salir adelante en la Diputación Permanente, órgano rector de la Cámara y donde el aparato socialista tiene mayoría. Así que en plazo de un mes se tendrán que aprobar o derrogar estos decretos de leyenda que incluyen la eliminación de los desahucios y los llamados contratos de alquiler indefinidos.

Habla sobre la acampada de sol y las redes estallan

Ante los problemas para acceder a la viviena, que se han originado en los últimos años de Gobierno socialista, cientos de jóvenes españoles ha reaccionado acampando en Sol y en otros puntos centrales de otras ciudades de España, como Bilbao, Valencia, Sevilla o Barcelona.

«Lo que está pasando ahora en Madrid con la acampada por la vivienda es la palmada en la mesa que deberíamos haber dado todos hace muchísimo tiempo», comienza diciendo este joven que deja claro que este problema de la vivienda es «algo que debería de ir por encima de cualquier ideología, que es tener un techo».

«Esta causa no la reparte una ideología, una izquierda o una derecha. Esta causa la reparte el pueblo. Porque no debemos olvidarnos de que ellos trabajan para nosotros y no nosotros para ellos», afirma a la vez que deja claro que: «Que en pleno 2026 tengamos que estar destinando hasta el 80% de nuestros ingresos a pagar la vivienda, si es que en algunas ocasiones se les puede llamar viviendas, nos debería hacer reflexionar un poquito y luchar todos juntos por una causa». «Deberíamos dejar de pelearnos entre nosotros y exigir juntos que quienes toman las decisiones recuerden para quién trabajan», reflexiona antes de dar las gracias «a todas las personas que estáis ahí luchando por todo el país».

Mientras que cientos de jóvenes siguen acampados en las plazas de España, UGT y CCOO han preparado por primera vez desde el año 2012 una huelga general para el próximo 11 de noviembre, a ocho días de las elecciones. Todo una jugada por parte del aparato socialista con el objetivo de sacar unos votos y movilizar a su electorado, que se manifestará contra las políticas que ha llevado a cabo el Gobierno en los últimos añso en la que será la primera manifestación de la historia contra la oposición.