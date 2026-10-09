Jordi Wild lanza una invitación a Pedro Sánchez a su podcast: «No te lo vamos a poner fácil»
El creador quiere entrevistar de cara a las elecciones a Sánchez, Feijóo, Abascal y al resto de grandes líderes, con una condición: "O vienen todos o ninguno"
Jordi Wild ha invitado a los principales líderes políticos de España a The Wild Project. El youtuber y creador de contenido ha lanzado un llamamiento público en su podcast para invitar a los grandes nombres de la política española de cara a las próximas elecciones del 11 de noviembre. Lo ha hecho, con una condición muy clara: «o vienen todos o ninguno». Entre los invitados que menciona están Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y el representante de la coalición de izquierdas, sea quien sea. De todos ellos, el presidente del Gobierno es, según el propio presentador, el que más expectación generaría. «Pedro Sánchez, que evidentemente es el que yo creo que más interés tiene, porque es el que lleva mandando ya casi una década», explicó. Y le dedicó un mensaje directo: «Pedro un mensaje para ti: ven, te vamos a tratar bien, pero no te lo vamos a poner fácil». Un mensaje que ahora queda en el tejado del presidente del Gobierno.
Eso sí, Jordi Wild ha dejado claro que no aceptará entrevistas sueltas. Su condición, como comentábamos antes, es tajante: «O vienen todos o no viene ninguno». El creador explicó que su intención es abarcar todo el espectro político y no posicionar su programa a favor de nadie. «Si dos me dicen que no y me quedo con dos, estoy posicionando el programa de una forma que no me interesa», argumentó. Por eso, también ha descartado invitar a formaciones autonómicas: «No voy a entrar en partidos de comunidades, etcétera, porque no terminaríamos nunca». Además, ha avisado de que hará pública la respuesta de cada uno de los candidatos, porque considera que sus seguidores merecen saberlo. «Creo que os merecéis saber quién ha dicho que sí, quién ha sido valiente y quién ha dicho que no», aseguró el presentador, que decidió llevar el reto hasta el final.
«A ver cómo sale de esta»
Jordi Wild también avanzó cómo serían esas entrevistas, en las que no habría temas vetados. «Yo quiero que todo el mundo vea a su candidato aquí y que no lo vea sufrir, pero sí en momentos de ‘oye a ver cómo sale de esta’…».
Esta invitación se une a las que ya hicieron todos los grandes grupos televisivos de este país: RTVE, Atresmesdia y Mediaset, que se han ofrecido para realizar debates con los principales candidatos. También está la invitación formal de Pablo Motos, que ha ofrecido su plató para que Pedro Sánchez vuelva a su programa. También querrá tener a Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y la persona que se presente por la coalición Frente Abierto acudan a El Hormiguero.
The Wild Project se ha convertido en uno de los podcast más conocidos del país, por lo que la invitación no ha pasado desapercibida.
@aldanix10 El momento donde @Jordi Wild propone entrevistar a @Pedro Sánchez Feijóo y Abascal con una condición clara o vienen todos los candidatos o no viene ninguno 👀 #jordiwild #pedrosanchez #politica #thewildproyect #parati ♬ sonido original – ALDANIX